آغاز دوباره پروازهای تهران - منامه از اواخر آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیریان گفت: با توجه به درخواست های مکرر از سوی مردم بحرین برای سفر به جمهوری اسلامی ایران به ویژه مشهد مقدس، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با ارائه تسهیلات به این مسافران، پروازهای متقابلی را در مسیر مشهد مقدس - منامه برقرار کند.



رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری ایران در نشستی با هیئت اعزامی از سازمان هواپیمایی کشوری بحرین، با آغاز پروازها موافقت کرده است.



وی خاطرنشان کرد: توافق شد پرواز شرکت های هواپیمایی دو طرف از اواخر آذر برقرار شود. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: با توجه به یادداشت تفاهم دو کشور، دو طرف پروازهای خود را با 4 پرواز در هفته آغاز خواهند کردکه با توجه به تقاضای بازار تا سقف 45 پرواز در هفته قابل افزایش است.



معاون وزیر راه و شهرسازی بر اهمیت گسترش همکاری‌های حمل و نقل هوایی با دیگر کشورها تاکید کرد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد گسترش بیش از پیش مسیرهای پروازی بین المللی در کشورمان باشیم.