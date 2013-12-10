به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم داروغه زاده قائم مقام دبیر جشنواره و رئیس کاخ جشنواره از آغاز به کار سامانه ثبت‌نام اینترنتی فعالان عرصه رسانه خبر داد و گفت: هر سال با نزدیک شدن به جشنواره بین المللی فیلم فجر که بدون شک مهمترین رویداد فرهنگی و سینمایی کشور است، اهمیت پوشش خبری این اتفاق مهم در رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری بیش از پیش می‌شود و تردیدی نیست که حضور پر شور اهالی رسانه در پوشش این روبداد ملی می‌تواند در برگزاری هر چه بهتر جشنواره موثر و مفید باشد.

رئیس کاخ جشنواره در ادامه گفت: از این رو نظر به برگزاری هر چه باشکوه‌تر و منظم‌تر سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، ستاد جشنواره برای نظم و احترام بیشتر در ایام برگزاری در کاخ جشنواره که با حضور اهالی رسانه و سینما است، برای اولین بار سیستم سامانه اینترنتی را برای ثبت نام فراهم کرده است.

داروغه زاده درباره اهمیت این شیوه ثبت‌نام گفت: این شیوه از ثبت نام، نظم بیشتری را مهیا می کند تا در زمان برگزاری، فضای کاخ جشنواره به دور از حاشیه های مرسوم به فعالیت خود ادامه دهد.

قائم مقام دبیر جشنواره فجر در پایان از همه فعالان رسانه ای درخواست کرد از امروز سه شنبه 19 آبان ماه تا دوشنبه 25 آبان ماه به مدت یک هفته با مراجعه به سامانه اینترنتی www.fajrfilmfestival.net نسبت به ثبت نام برای حضور در کاخ جشنواره اقدام کنند.

