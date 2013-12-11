برف و باران میهمان آخر هفته کهگیلویه و بویراحمد/ کوهها در انتظار رخت سفید زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد طی دو سال اخیر از میزان بارندگی قابل قبولی برخوردار بوده و از زیر سایه خشکسالیهای چند سال گذشته خارج شده است.

با این حال به دلیل اینکه معیشت مردم استان اغلب از راه دامداری و کشاورزی تامین می شود، باران نقش مهمی در این زمینه دارد و براین اساس روستاییان و عشایر پیوسته چشم به آسمان و گوش به زنگ اخبار هواشناسی اند تا از بارش باران مطلع شوند.

طی هفته های گذشته اگرچه بارش ها مطلوب و به موقع بوده و موجب شده کشاورزان با فراغ بال کشت پاییزه خود را آغاز کنند و عشایر نیز در قشلاق سکنی گزینند، اما هنوز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

کوههای بویراحمد در انتظار رخت سفید زمستان

با این حال کهگیلویه و بویراحمد دو ناحیه آب و هوایی گرمسیر و سردسیر دارد که هنوز آنطور که باید خاک گرمسیر خیس نشده و کوههای سردسیر هم به جز دنا و چند قله دیگر هنوز رخت سفید برتن نکرده اند.

کهنسالان این دیار معتقدند بارش برف در کوه های سردسیر در این فصل، آب مورد نیاز در تابستان را تامین می کند و به همین خاطر بارش برف را بر باران ترجیح می دهند.

آنها خاطرات زیادی از بارشهای سنگین برف در گذشته های دور در دو شهرستان سردسیری بویراحمد و دنا دارند اما این سالها آنگونه که بانتظار می رود برف نباریده است.

با این حال بر اساس پیش بینی هواشناسی استان این هفته هم این استان میزبان سامانه بارشی است که از غرب و جنوب غربی وارد جو استان می شود تا شاید بارشهای بهتری نسبت به روزهای اخیر صورت گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این سامانه از اواخر روز چهارشنبه وارد استان می شود و با ناپایداریهایی از جمله افزایش ابر، بارش باران، رعد و برق و بارش برق در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان همراه است.

اسماعیل حسینی افزود: فعالیت این سامانه تا اوایل هفته آینده ادامه دارد و موجب اختلال در تردد جاده ای و آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه ها می شود.

آخرین آمار بارشها

وی همچنین در خصوص آخرین آمار بارشها در استان اظهار داشت: در سال زراعی جاری تاکنون میزان بارشها در همه مناطق استان از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است.

حسینی میانگین بارش در استان را تاکنون 156 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان بیش از 88 میلیمتر کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

حسینی افزود: در مدت مشابه سال گذشته به طور میانگین 244 میلیمتر باران در استان باریده بود.

وی تصریح کرد: بیش ترین کاهش بارش نسبت به سال گذشته در دهدشت با 128میلیمتر کاهش نسبت به سال قبل بوده است.

وی اظهار داشت: میزان کاهش بارشها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در یاسوج 96، سی سخت 78، گچساران 59، دهدشت 128 و لیکک 107 میلیمتر بوده است.

بیشترین بارشها در یاسوج

مدیرکل هواشناسی استان گفت: میزان بارندگی از ابتدای سالجاری تاکنون در یاسوج 186، سی سخت 175، گچساران 167، دهدشت 136 و لیکک 110 میلیمتر بوده است.

وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته زراعی در یاسوج 283، سی سخت 253، گچساران 226، دهدشت 264و لیکک 217میلیمتر باران باریده بود.

حسینی همچنین میانگین بلند مدت بارش را در یاسوج 830 میلیمتر، گچساران 441 میلیمتر، دهدشت 496.7 میلیمتر، سی سخت 681.5 میلیمتر و لیکک 359 میلیمتر عنوان کرد.

وی بیان داشت: در مجموع سال گذشته زراعی در یاسوج 790، سی سخت 739، گچساران 532، دهدشت 548 و لیکک 638 میلیمتر باران باریده بود.

حسینی عنوان کرد: در میان شهرهای استان شهر یاسوج همیشه بیشترین میزان بارش را دارد و در این زمینه یکی از شهرهای پر بارش کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران طی این هفته هم می تواند نوید بخش سالی پر محصول برای کشاورزان و دامداران کهگیلویه و بویراحمدی باشد و به همین خاطر آنها دعا برای بارش باران را هیچ گاه فراموش نمی کنند.