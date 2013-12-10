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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

آغاز طرح زمستانی پلیس از فردا/ جزئیات طرح کاهش تصادفات و تلفات رانندگی

آغاز طرح زمستانی پلیس از فردا/ جزئیات طرح کاهش تصادفات و تلفات رانندگی

رئیس پلیس راهور گفت: طرح زمستانی از فردا در 27 استان کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی عصر سه شنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار داشت: طرح زمستانی از فردا 0 چهارشنبه ) با همکاری هلال احمر، اورژانس، سازمان راهداری، آتش نشانی و امداد خودروها آغاز می شود. این طرح تا نیمه دوم اسفند ماه در 27 استان کشور اجرا می شود. خوشبختانه پلیس و سایر دستگاهها ظرفیت هایشان را برای این طرح افزایش داده اند.

وی ادامه داد: رعایت قانون خط قرمز پلیس در طرح زمستانی است ضمن اینکه خودروها باید تجهیزات ایمنی و زمستانی را به همراه داشته باشند.

رئیس پلیس راهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه پس از بازنگری در قانون راهنمایی و رانندگی و اصلاحات لازم 30 تا 40 درصد کاهش یافت، گفت: مجلس در گام دوم طرح مدیریت و کاهش سوانح و تلفات رانندگی را در دستور کار قرار داده است که با تصویب و اجرایی شدن آن تلفات جاده ای تا پایان برنامه پنجم توسعه 30 تا 40 درصد دیگر کاهش پیدا می کند. خوشبختانه قانون جدید روزآمد بوده و بازدارندگی لازم را دارد البته باد خلاء های آن نیز رفع شود به همین منظور یک فوریت طرح مدیریت سوانح و حوادث ترافیکی در مجلس به تصویب رسیده است.

تهران تبدیل به پارکینگ ماشین شده است

در ادامه امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن مثبت ارزیابی کردن این بازدید و تشکر از پلیس به دلیل اقداماتش در حوزه کاهش تلفات، کنترل ترافیک و اطلاع رسانی اظهار داشت: امروز تهران به یک پارکینگ ماشین تبدیل شده است اما خوشبختانه پلیس با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و سیستم های کنترلی توانسته است ترافیک را مدیریتی کند امروز هیچ تخلفی از چشم پلیس دور نمی ماند و خوشبختانه سطح تصادفات و تلفات نیز کاهش چشمگیری یافته است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی نقش اثرگذاری در افزایش ایمنی و کاهش تلفات دارد و اگر طرح و لایحه ای در مورد کاهش تلفات به مجلس بیاید در کمیسیون اولویت اول ما می شود و سعی می کنیم از این طرح در صحن علنی حمایت کنیم. اخیراً نیز در همکاری که با مرکز پژوهشها داشتیم طرح کاهش سوانح و حوادث ترافیکی را مطرح کرده ایم که به زودی نهایی و تصویب می شود.

رئیس کمیسیون شوراها در خصوص بودجه نیروی انتظامی گفت: این نیرو حافظ جان، مال و ناموس مردم است و به همین دلیل برای اقدامات خلاقانه هر چه قدر بودجه نیاز داشته باشد سعی می کنیم آن را تصویب کنیم.

کد مطلب 2192900

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