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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

کودکان هموفیلی عضو کانون غنچه های هلال احمر می شوند

کودکان هموفیلی عضو کانون غنچه های هلال احمر می شوند

مدیر روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر گفت: با همکاری معاونت پیش دبستانی و دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و کانون بیماران هموفیلی، از این پس کودکان هموفیلی به عضویت کانون غنچه های هلال احمر در می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید رحمتی افزود: این طرح به صورت آزمایشی در کانون هموفیلی استان خوزستان اجرا و در صورت موفقیت آمیز بودن در سایر استانهای کشور هم اجرا می شود.

وی ادامه داد: آموزشهایی که در این طرح به کودکان مبتلا به هموفیلی داده می شود به دلیل نوع بیماری این کودکان، ساده تر از آموزشهای ارایه شده به سایر اعضای کانون غنچه های هلال در مهدهای کودک است.

رحمتی درباره اجرای این طرح در اهواز گفت: از زمانی که این طرح در کانون هموفیلی شهر اهواز به اجرا در آمده روحیه و نشاط عجیبی بین بچه ها دمیده شده است.

وی افزود: در اجرای این طرح بیشتر سعی شده به بچه ها مفاهیم‏ صلح و دوستی و اندکی نیز مفاهم پایه کمکهای اولیه آموزش داده شود.

رحمتی گفت: یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین طرحها و فعالیتهای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برای اشاعه فرهنگ نوع دوستی و مهرورزی، تاسیس و افتتاح کانون غنچه های هلال است که رسما از مهر ماه ۱۳۸۷ آغاز بکار کرد و هدف آن ایجاد روحیه نوع دوستی و انساندوستانه و کارهای خیرخواهانه و مهرورزی در کودکانی است که در سنین زیر 7 سال هستند.

کد مطلب 2192901

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