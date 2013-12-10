کشف موادمخدر از مسافر پرواز شیراز - ترکیه/ جاسازی مواد در کلمن

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری پیرامون این موضوع به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس فرودگاه ساعت دو بامداد امروز سه شنبه به وسایل یکی از مسافران پرواز شیراز - ترکیه مظنون شده و به بازرسی از آن پرداختند.

وی ادامه داد: در این خصوص ماموران از جداره های این کلمن آبی مربوط به این مسافر که حاوی آجیل بود مقدار 29 کیلو و 400 گرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه این قاچاقچی 56 ساله توسط پلیس فرودگاه به دام افتاد، اظهار داشت: این قاچاقچی که اهل شیراز است قصد انتقال موادها از شیراز به ترکیه و سپس کشورهای اطراف ترکیه را داشته است.

سردار سجادیان اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس از ابتدای سال تاکنون 29 تن مواد مخدر کشف کرده اند.