  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

مأموریت شورای صنفی نمایش فجر 92 به پایان می‌رسد

مأموریت شورای صنفی نمایش فجر 92 به پایان می‌رسد

با حکم حجت‌الله ایوبی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی،"محمد احسانی"معاون تولید و آثار سینمایی، ملزم به تدوین آئین‌نامه و ضوابط نمایش سال 93 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به مأموریت حوزه جنابعالی در خصوص امر اکران و نمایش مقتضی است در اسرع وقت شورای "تدوین آئین نامه و ضوابط نمایش سال 93" با ترکیب 3 نفر از سینماداران، 3 نفر از تهیه کنندگان، 3 نفر از پخش کنندگان و یک نفر کارگردان تشکیل شود.

در ضمن لازم می دانم از زحمات شورای صنفی نمایش فعلی که مأموریت آنها در پایان جشنواره فجر 92 به پایان می رسد تشکر و قدردانی نمایم. بدیهی است هرگونه تصمیم گیری در خصوص نمایش نوروز 93 و بعد از آن، پس از تصویب آئین نامه جدید انجام خواهد شد.

کد مطلب 2192904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها