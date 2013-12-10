عقب ماندگی های آذربایجان غربی جبران شود/ لزوم تعریض جاده های استان

به گزارش خبرنگار مهر، فربانعلی سعادت ظهر سه شنبه در جریان دیدار با ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، اعضای شورای تامین و شورای اسلامی شهرستان ها اظهارداشت: بعد از انقلاب اسلامی به دلایل زیادی از جمله جنگ تحمیلی و مسائل و مشکلات در پی آن و پس از آن ناامنی های موجود در منطقه، استان آذربایجان غربی دچار برخی مشکلات و عقب ماندگی ها شد.

وی ادامه داد: روبرو شدن با معضلاتی از قبیل مشکلات معیشتی و اقتصادی و کندی روند توسعه در استان از جمله عوامل عقب ماندگی در استان بوده که امروز بسیاری از موانع و مشکلات در حال رفع شدن است اما باید برای پشت سر گذاردن موانع، با بکارگیری تجربیات و تدابیر لازم از تمام ظرفیت ها و مزیت های استان استفاده شود.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر لزوم تعریض جاده های استان مانند جاده پیرانشهر به تمرچین و بازرگان به ایواوغلو گفت: در آذربایجان غربی باید به سمت توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تعریض جاده ها حرکت نماییم.

سعادت با بیان اینکه همه ما، سربازان نظام جمهوری اسلامی هستیم و باید برای خدمت به مردم قدم برداریم یاد آور شد: در حال حاضر نیز همه از لشکری هستیم که باید برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تحقق حماسه اقتصادی تلاش کنیم و این کار هر چند سخت است ولی قابل اجرا و محقق شدن است.

وی اضافه کرد: طرح منطقه آزاد سلماس تصویب شده اما هنوز عملیاتی نشده و اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است لذا باید هر چه سریعتر بدون از دست دادن فرصت های دیگر موانع و مشکلات برطرف و اقدامات لازم صورت گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به توطئه های دشمنان و ترور دانشمندان جوان کشورمان گفت: دشمنان به توانایی های علمی جوانان ما پی برده اند و در صدد ممانعت از پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی هستند لذا لازم و ضروری است که در شرایط فعلی با اتخاذ تدابیر و ابتکارات لازم، در مسیر سرافرازی نظام مقدس اسلامی تلاش کنیم.

در این جلسه ائمه جمعه شهرستان های سلماس مهاباد، اشنویه، تکاب، چالدران، نقده، سردشت و فرمانداران شهرستان خوی، ارومیه، بوکان، چایپاره، میاندوآب، پیرانشهر، شاهین دژ، تکاب هر کدام به صورت جداگانه پس از تبریک انتصاب سعادت به عنوان استاندار آذربایجان غربی به ارائه گزارشی از وضعیت شهرستان های خود پرداختند.