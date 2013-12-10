تسهیلات به کارآفرینان و پشتیبانان زنجانی ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم صیادی افزود: در راستای حمایت از کار آفرینی و آموزشهای بازار محور به کار آفرینان وپشتیبانان تسهیلات اعطا می گردد.

وی اظهار داشت: کار آفرینان و پشتیبانان جهت اخذ تسهیلات به صندوق مهر امام رضا(ع)‌و سایر بانکهای عامل معرفی خواهند شد که حداکثر تسهیلات درخواستی با توجه به نوع شغل و ظرفیت های تولیدی و اشتغال زایی آنان ارائه خواهد گردید.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان گفت: در نیمه نخست سالجاری 357 فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است.

چهار مرکز آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان گواهینامه اعتبار سنجی دریافت کردند

با توجه به بند (ز) ماده 21 برنامه پنجم توسعه اجتماعی،‌فرهنگی و اقتصادی مبنی بر ضرورت اعتبار سنجی و رتبه بندی مراکز آموزش فنی وحرفه ای کشورچهار مرکز آموزش فنی وحرفه ای استان پس از اعتبار سنجی گواهینامه اعتبار سنجی دریافت نمودند.

با انجام ارزیابی درونی و بیرونی شاخص های کمی و کیفی مهارت آموزی، در عامل های آموزش، مدیریت اجرایی- آموزشی، بهره وری و اماکن پشتیبان، چهار مرکز آموزشی اداره کل از جمله مرکز آموزش شماره یک برادران مفتح زنجان، مرکز آموزش شماره سه خواهران الزهراء زنجان،‌ مرکز شماره پنج برادران سهروردی شهرستان خدابنده و مرکزشماره یازده خواهران فجر شهرستان ابهر گواهینامه اعتبار سنجی از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دریافت نمودند.