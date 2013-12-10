عملیات تروریستی ضد مسلمانان باید به شدت محکوم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن سخنرانی محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای ااسلامی در دومین شورای اجرایی مجمع مجالس آسیایی به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ابتدا مایلم تشکر قلبی خود را از پارلمان کشور دوست و برادر پاکستان ابراز نمایم. تلاش‌های ارزشمند جناب آقای مشاهد حسین در برگزاری این جلسه مهم از سوی پارلمان پاکستان بسیار موثر بود و اینجانب موفقیت ایشان را در پیشبرد اهداف مجمع مجالس آسیایی خواستارم. در اینجا همچنین لازم است از پارلمان سوریه، که ریاست این مجمع را در شرایط دشواری عهده داشت، صمیمانه تشکر نمایم.

جلسه شورای اجرایی در روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه سال 1392 در تهران تشکیل گردید. در این جلسه شانزده پیش‌نویس قطع‌نامه که محصول کار کمیته‌های دائمی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و انرژی و کمیته سیاسی بود، مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه علاوه بر بررسی موضوعات مهم دستور کار و توجه به نقش اساسی این مجمع در مواجهه با چالش‌های قاره‌ای و جهانی، به لزوم کارآمدی بیشتر این مجمع اشاره شد و پیشنهادهایی برای ارتقای کار این مجمع ارائه گردید. امیدوارم همکاران عزیزم در جلسه ویژه‌ای که به منظور تقویت جایگاه این مجمع اختصاص یافته مشارکت فعال داشته باشند و با ارائه راهکارهای روزآمد به فعالیت و نشاط این مجمع مدد رسانند.

این راهکارها می‌توانند شامل مواردی باشند از قبیل:

طراحی برنامه‌هایی برای مشارکت بیشتر روسای مجالس در جلسات مجمع عمومی جهت ارتقای جایگاه APAو تسهیل هماهنگی و همکاری‌های بیشتر پارلمانی.

تبیین راهکارهایی برای ارتباط نزدیک‌تر بین دولت‌ها و مجمع مجالس آسیایی و بسترسازی برای اجرایی شدن تصمیم‌ها و توصیه‌های این مجمع

معرفی برنامه‌ها و اهداف مجمع مجالس آسیایی در سطح دولت‌ها و جامعه مدنی برای جلب مشارکت

در اولین جلسه شورای اجرایی در تهران سه موضوع مهم جدید که در جلسه کمیته دائمی اجتماعی و فرهنگی سال 1391 در تهران پیشنهاد شده بود مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت. این موضوعات عبارتند از:

الف- مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آسیا

مواد مخدر یکی از پدیده‌های شوم دوران معاصر است که چنان سلامت مادی و معنوی جوامع را به خطر انداخته که برای کنترل و مهار آن به اقدامات جمعی جهانی نیاز است.

همانگونه که گسترش این پدیده خطرناک مرزهای کشورها را درنوردیده است، لازمست کشورها با هماهنگی و همکاری جدی با این بلای مدرن مقابله نمایند. مجمع مجالس آسیایی می‌تواند با ایجاد هماهنگی در سطوح قانون‌گذاری و نیز تدوین سیاست‌های کنترل تولید و جلوگیری از توزیع مواد، نقش اساسی در مقابله با قاچاق مواد مخدر ایفا نماید. علاوه بر قانونگذاری مناسب مجالس آسیایی ضرورت دارد با نظارت دقیق بر اقدامات انتظامی و کنترلی، از سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی در جهت پیشگیری از گسترش مواد مخدر پشتیبانی به عمل آورد.

ب- رعایت حقوق کارگران مهاجر در آسیا

آسیا از لحاظ نیروی کارگر ماهر و نیمه‌ماهر رتبه اول را در جهان داراست. مهاجرت این نیروی عظیم درون آسیا یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی می‌باشد. متاسفانه خلأهای قانونی در مورد حقوق کارگران مهاجر در برخی کشورها، زمینه ظلم و تعدی نسبت به این قشر زحمتکش را فراهم آورده است. مجالس آسیایی باید با قدردانی از زحمات این نیروهای موثر به تدوین سیاست‌ها و راهکارهای ضروری جهت حفظ و ارتقای حقوق کارگران مهاجر همت گمارد و مانع از اعمال تبعیض و پرداخت دستمزدهای پایین و اشتغال در مشاغل خطرناک و بدون تامین‌های لازم گردد. کشورهای مهاجرپذیر و مهاجرفرست هر دو از مزایای این مبادله بهره‌مند می‌شوند. بنابراین باید با هماهنگی یکدیگر جانب حق و عدل را رعایت کرده و به تدوین سازوکارهای قانونی ضروری جهت تداوم این همکاری اقدام نمایند.

ج- ارتقای جایگاه زنان در پارلمان‌های آسیایی

عواملی که تبعیض‌های ناروا علیه زنان را به صورت امری مستمر درآورده است ترکیبی از سنت‌ها و سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. مشارکت فعال زنان در پارلمان‌های آسیایی می‌توانند به نیازها و خواسته‌های نیمی از جمعیت آسیا که نقش اساسی در تحکیم خانواده و تربیت فرزندان و رشد و توسعه اقتصادی دارند پاسخ مناسب بدهد.

تسهیل مشارکت فعال زنان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می‌تواند به رشد و تعالی جامعه کمک کرده و جایگاه مناسب زنان را تعریف و تبیین نماید.

در پایان مایلم نظر همکاران محترم را به چالش مهم دیگری جلب نمایم. چاره‌اندیشی در برابر کشتارهای فرقه‌ای موضوعی است که شایسته توجه ویژه است. متاسفانه کشتارهای فرقه‌ای از عملیاتی نادر و منفرد، تبدیل به فرهنگی اجتماعی شده که در رفتارهای عادی خشونت‌بار به طور روزمره خودنمایی می‌کند. عملیات تروریستی که به کشتار بیرحمانه پیروان مذاهب مختلف اسلامی –به‌خصوص تشیع و تسنن- منجر شده است، باید به شدت محکوم شود. کشتار بیگناهان تحت عناوین فرقه‌ای و مذهبی مخالف آموزه‌های صریح قرآن و سنت است و در عین حال باعث لکه‌دار کردن چهره رحمانی اسلام در منظر جهانیان است. لازم است همه علمای دینی و رسانه‌های جمعی با محکوم کردن کشتارهای فرقه‌ای، مسلمانان را به تحمل و بردباری و پیروی از سنت مودت‌آمیز رسول گرامی اسلام دعوت کند.

در پایان مایلم تشکرات قلبی خود را از دبیرکل محترم و دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی که در راه تحقق اهداف این مجمع با جدید و دقت تلاش می‌کنند ابراز دارم و برای مجمع مجالس آسیایی در رسیدن به همگرایی بیشتر آرزوی توفیق می‌کنم.