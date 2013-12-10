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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۱

در دیدار با عضو شورای دولتی چین مطرح شد:

تاکید رئیس مجلس بر استفاده از ظرفیت های ایران و چین به نفع دو ملت

تاکید رئیس مجلس بر استفاده از ظرفیت های ایران و چین به نفع دو ملت

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اراده رهبران و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و چین بر گسترش هر چه بیشتر همکاری های دوستانه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین می باشد و در همین راستا باید از ظرفیت ها و توانمندی های فراوان دو کشور در بخش های مختلف بویژه صنعتی و انرژی با برنامه ریزی های دقیق تر به نفع دو ملت استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای یانگ چیه چی عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین ظهر امروز یکشنبه 1392/9/17 با آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه روابط تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: ارتباطات تاریخی دو ملت ایران و چین پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه مراودات دوستانه فیمابین می باشد.

وی در همین راستا افزود: جمهوری اسلامی ایران، کشور چین را به عنوان کشوری مهم در قاره آسیا و معادلات بین المللی می‌داند و از هرگونه رویکردی برای افزایش سطح تعاملات دو جانبه و بین المللی میان دو کشور استقبال می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز خرسندی از روند روبه رشد مناسبات دو کشور خاطر نشان کرد: اراده رهبران و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و چین بر گسترش هر چه بیشتر همکاری های دوستانه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین می باشد و در همین راستا باید از ظرفیت ها و توانمندی های فراوان دو کشور در بخش های مختلف بویژه صنعتی و انرژی با برنامه ریزی های دقیق تر به نفع دو ملت استفاده کرد.

وی در پایان بر تبادل نظر و گفتگوهای مستمر میان مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور پیرامون موضوعات منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

در ادامه این دیدار آقای یانگ چیه چی عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین با ابراز خشنودی از سفر به کشورمان گفت: مقامات عالیرتبه جمهوری خلق چین برای ارتقاء سطح همکاری های دوستانه فیمابین در بخش های گوناگون با جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای قائل هستند و بر تداوم آن تاکید دارند.

وی در همین راستا سفر چندی قبل آقای دکتر لاریجانی به چین را سفری مهم و پربار برای پیشبرد توافقات فیمابین دانست.

یانگ چیه چی در پایان از تقویت و تحکیم همکاری مشترک در عرصه های مختلف استقبال کرد و افزود: تبادل هیات های سیاسی و پارلمانی موجب تقویت درک و شناخت تفاهم فیمابین می گردد و روند توسعه همکاری‌ها را در عرصه‌های گوناگون تسریع می بخشد.

کد مطلب 2192916

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