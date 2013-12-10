تاکید رئیس مجلس بر استفاده از ظرفیت های ایران و چین به نفع دو ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای یانگ چیه چی عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین ظهر امروز یکشنبه 1392/9/17 با آقای دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه روابط تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: ارتباطات تاریخی دو ملت ایران و چین پشتوانه مهمی برای رشد و توسعه مراودات دوستانه فیمابین می باشد.

وی در همین راستا افزود: جمهوری اسلامی ایران، کشور چین را به عنوان کشوری مهم در قاره آسیا و معادلات بین المللی می‌داند و از هرگونه رویکردی برای افزایش سطح تعاملات دو جانبه و بین المللی میان دو کشور استقبال می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با ابراز خرسندی از روند روبه رشد مناسبات دو کشور خاطر نشان کرد: اراده رهبران و مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و چین بر گسترش هر چه بیشتر همکاری های دوستانه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین می باشد و در همین راستا باید از ظرفیت ها و توانمندی های فراوان دو کشور در بخش های مختلف بویژه صنعتی و انرژی با برنامه ریزی های دقیق تر به نفع دو ملت استفاده کرد.

وی در پایان بر تبادل نظر و گفتگوهای مستمر میان مقامات سیاسی و پارلمانی دو کشور پیرامون موضوعات منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.

در ادامه این دیدار آقای یانگ چیه چی عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین با ابراز خشنودی از سفر به کشورمان گفت: مقامات عالیرتبه جمهوری خلق چین برای ارتقاء سطح همکاری های دوستانه فیمابین در بخش های گوناگون با جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای قائل هستند و بر تداوم آن تاکید دارند.

وی در همین راستا سفر چندی قبل آقای دکتر لاریجانی به چین را سفری مهم و پربار برای پیشبرد توافقات فیمابین دانست.

یانگ چیه چی در پایان از تقویت و تحکیم همکاری مشترک در عرصه های مختلف استقبال کرد و افزود: تبادل هیات های سیاسی و پارلمانی موجب تقویت درک و شناخت تفاهم فیمابین می گردد و روند توسعه همکاری‌ها را در عرصه‌های گوناگون تسریع می بخشد.