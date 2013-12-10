اساس فعالیتهای هلال احمر بر پایه نجات جان انسانهاست/ مهمترین مطالبه آسیب دیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب‌الدین محمدی عراقی در نشست رابطان جستجو و بازپیوند خانواده از دفاتر جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور، اظهار کرد: شاید افرادی که در حوزه بازپیوند خانواده فعال هستند، مسئولیت‌های دیگری هم در جمعیت داشته باشند، اما نباید این مسئولیت را برای خود زحمت بدانند، بلکه باید آن را به چشم فرصتی ببینند که خداوند در اختیارشان قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه مهاجرتهای اجباری که به دنبال حوادث پدید می‌آید، روز به روز در حال افزایش است، افزود: شاید به همین علت هم باشد که صلیب‌سرخ ورود جدی‌تری در این زمینه داشته و هدف از برپایی این نشست دو روزه هم تبیین رویکردهای جدید استراتژی بازپیوند خانواده است.

بازپیوند خانواده‌های آسیب‌پذیر

اولیور مارتین رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران هم در این نشست گفت: نهضت بین‌المللی صلیب سرخ به دنبال اجرای راهبرد ۱۰ساله خود در زمینه استراتژی بازپیوند خانواده به تازگی فناوری‌های جدید از جمله وب‌سایت ارتباطات خانوادگی را راه‌اندازی کرده است.

وی گفت: هر ساله هزاران نفر از اعضای خانواده‌ها بر اثر درگیریها، بلایای طبیعی و مهاجرت از هم جدا و به علت بی‌اطلاعی از خانواده‌های خود گرفتار نگرانی و رنجی مضاعف می‌شوند.

مارتین تاکید کرد: اقدام برای بازپیوند خانواده‌های آسیب‌پذیر که از جدا مانده‌اند از اولویتهای اساسی جمعیتهای ملی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر است.