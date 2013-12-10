بازار سرمایه 420 هزار میلیارد تومانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه داد و ستدهای روز جاری بازار سهام سرمایه گذاران بیش از یک میلیارد برگه سهم را به ارزش 4 هزار و 426 میلیارد ریال در 127 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. در نتیجه معاملات روز جاری ارزش روز بازار نیز از 420 هزار میلیارد تومان عبور کرد.



همچنین در این روز شاخص کل با رشدی 651 واحدی در آستانه ورود به کانال 86 هزار ایستاد. البته این متغیر در ساعت های ابتدایی معاملات برای دقایقی مرز 86 هزار واحد را در نوردید. اما در نهایت با عقب نشینی از این مرز در عدد 85 هزار و 962 قرار گرفت. نمادهای پالایش نفت بندرعباس، فولاد مبارکه، ملی مس، مپنا، بانک ملت و بانک پاسارگاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند.



نماد هلدینگ خلیج فارس با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص یکی از دلایل عقب نشینی این متغیر بود. شاخص صنعت نیز 324 واحد رشد کرد و شاخص بازار اول در حالی 767 واحد بالا رفت که شاخص بازار دوم با کاهش 267 واحدی مواجه شد.



همچنین در این روز گروه مالی در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفت. گروه خودرو و شیمیایی نیز در رده های بعدی نشستند. صدر نشینی بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای فیبر ایران، توریستی و رفاهی آبادگران، مپنا، کنترل خوردگی تکین کو، کشت و صنعت چین چین، خدمات انفورماتیک و فنر سازی زر بود.



در مقابل نمادهای نورد آلومینیوم، بیسکویت گرجی، پارس دارو، داروسازی اکسیر، البرز دارو، شکر شاهرود و چینی ایران با بیشترین کاهش قیمت، انتهای جدول را از آن خود کردند. سنگین ترین صف های خرید نیز به نمادهای مپنا با 101 میلیون تقاضا، بانک تجارت، دراو پخش، خدمات انفورماتیک، نوسازی و ساختمان تهران، بانک سینا و کارت اعتباری ایران کیش اختصاص داشت.



این در حالی بود که نمادهای نفت پارس، پالایش نفت بندرعباس، سرمایه گذاری معادن و فلزات، جوشکاب یزد، حق تقدم سرمایه گذاری پردیس، کارخانجات تولیدی شهید قندی و حق تقدم بین المللی توسعه ساختمان با سنگین ترین صف های فروش مواجه بودند.



همچنین بیشترین ارزش معاملات نیز به نماد ایران خودرو با معامله 237 میلیارد ریال سهم اختصاص داشت. پس از آن نماد سرمایه گذاری شاهد با معامله 228 میلیارد ریال سهم در رتبه دوم و پالایش نفت بندرعباس با معامله 197 میلیارد ریال در رده سوم قرار گرفت.



این گزارش حاکی است سرمایه گذاری شاهد با معامله 83 میلیون برگه سهم بیشترین حجم معاملات را داشت. بانک صادرات با معامله 79 میلیون سهم و ایران خودرو با معامله 70 میلیون سهم در رده های بعدی قرار گرفتند.