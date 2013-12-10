نخستین کتابخانه بنادر صیادی کشور در زرآباد به بهره برداری می رسد

مجتبی شجاعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در راستای توجه به رشد فکری و فرهنگی جامعه صیادی در سایه توجه به استقرار امکانات و بسترسازی عمرانی نسبت به راه اندازی و افتتاح نخستین کتابخانه بنادر صیادی کشوردر زرآباد اقدام می شود.

وی با بیان اینکه افتتاح این کتابخانه نقش بسزایی در پر کردن اوقات فراغت صیادان و خانواده های آنها و همچنین ارتقای دانش و آگاهی این جامعه خواهد داشت افزود: در این راستا یک خیر تهرانی با اهدای تعداد یک هزار جلد کتاب شامل عناوین مختلف و با مضامین مذهبی، داستانی، اجتماعی و ادبیات این بخشداری را به منظور تاسیس این کتابخانه همراهی کرده است.

وی توجه به نیاز های فرهنگی جامعه صیادی در این منطقه را یکی از اولویت های پیش رو دانست و گفت: تعداد یک هزار و 900 نفر دربخش زرآباد از طریق این بندر ارتزاق می کنند که رفع نیاز های فرهنگی آنها باید متناسب با ارتقای وضعیت اقتصادی دیده شود.

وی با اشاره به اینکه بندر شهید رضایی زرآباد با امکانات مناسب، آمادگی میزبانی اردوهای دانش آموزی و کلاس های دانشجویی و تورهای مختلف گردشگری به منظور معرفی توان مهندسان تلاشگر داخلی و خدمات نظام در مناطق محروم را دارد گفت: در نظر داریم تا با استفاده از پتانسیل های موجود در این منطقه نخستین تور های گردشگری را به مرحله اجرا بگذاریم.

شجاعی گفت: با راه اندازی این کتابخانه شمار کتابخانه های روستایی این بخش به سه عدد خواهد رسید.