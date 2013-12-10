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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

قطع 818 فقره مستمری غیرقانونی در تامین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ

قطع 818 فقره مستمری غیرقانونی در تامین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ

مدیرکل تأمین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ گفت: برای احقاق حقوق بیمه‌شدگان سازمان باید به قطع مستمری‌های من غیرحق ادامه داد و در همین ارتباط تاکنون 818 فقره مستمری غیرقانونی در شعب تحت‌پوشش این اداره کل در 6 ماه اول سال 92 قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حسینی آذرنوشان اظهار کرد: اینگونه حرکت‌ها صرفاً برای دفاع و صیانت از حقوق قانونی بیمه‌شدگان و سایر مستمری‌بگیران انجام می‌شود و به طور حتم با بررسی‌ها و تداوم برقراری سیستم‌های نظارتی و کنترلی هرچه بهتر و بیشتر، در آینده نیز چنانچه با مستمری‌بگیرانی روبه‌رو شویم که مستمری غیرقانونی دریافت می‌کنند. ضمن قطع مستمری من غیرحق نسبت به استرداد مبالغی که تا پیش از قطع مستمری به بیمه‌شدگان پرداخت شده، اقدامات قانونی معمول را به عمل خواهیم آورد.

وی گفت: بیشترین قطع مستمری‌های من غیرحق به ترتیب مربوط به شعب شهرری، 4، شمیران، 5 و 20 بوده است که از شعب مذکور در جلسه شورای اداری استان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

لازم به ذکر است، اداره‌کل تأمین‌اجتماعی شرق تهران بزرگ حدود 440 هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و تبعی دارد که ماهانه بیش از یک‌هزار و 600 میلیارد ریال مستمری دریافت می‌کنند.

کد مطلب 2192925

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