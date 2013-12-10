به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حسینی آذرنوشان اظهار کرد: اینگونه حرکتها صرفاً برای دفاع و صیانت از حقوق قانونی بیمهشدگان و سایر مستمریبگیران انجام میشود و به طور حتم با بررسیها و تداوم برقراری سیستمهای نظارتی و کنترلی هرچه بهتر و بیشتر، در آینده نیز چنانچه با مستمریبگیرانی روبهرو شویم که مستمری غیرقانونی دریافت میکنند. ضمن قطع مستمری من غیرحق نسبت به استرداد مبالغی که تا پیش از قطع مستمری به بیمهشدگان پرداخت شده، اقدامات قانونی معمول را به عمل خواهیم آورد.
وی گفت: بیشترین قطع مستمریهای من غیرحق به ترتیب مربوط به شعب شهرری، 4، شمیران، 5 و 20 بوده است که از شعب مذکور در جلسه شورای اداری استان تقدیر و تشکر به عمل آمد.
لازم به ذکر است، ادارهکل تأمیناجتماعی شرق تهران بزرگ حدود 440 هزار نفر مستمریبگیر اصلی و تبعی دارد که ماهانه بیش از یکهزار و 600 میلیارد ریال مستمری دریافت میکنند.
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