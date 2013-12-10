بارش برف مدارس سه منطقه غرب مازندران را تعطیل کرد

غلامرضا سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به دليل بارش برف و باران شب گذشته و امروز ، مدارس دوره ابتدايي مناطق بلده و كجور تعطيل شد و كلاس در ساير دوره هاي تحصيلي اين منطقه دائر است.

وی گفت به دليل بارندگي و بارش برف شب گذشته و امروز ، مدارس دوره ابتدايي مناطق بلده و كجور تعطيل شده است.

سقايي اظهار داشت: مدارس ابتدايي بلده و كجور به علت شدت برف ، باران و مشكل تردد، تعطيل اعلام شد وكلاس در ساير دوره هاي تحصيلي اين منطقه دائر است.

وي ابراز داشت: تمام مدارس استان مازندران به غير از اين سه شهر اعلام شده (كلاردشت ، كجور و بلده) باز بوده و كلاس درس در آنها داير شده است.

کارشناس آموزش و پرورش مازندران در پايان متذكر شد: در صورت تداوم بارندگي و تصميم آموزش و پرورش مبني بر تعطيلي مدارس از طريق رسانه‌ها اطلاع‌رساني مي‌شود.

مازندران 500 هزار دانش آموز دارد.