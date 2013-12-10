اشك هاي استاندار سابق كردستان در مراسم بدرقه/شهبازی: هميشه براي خدمت به مردم كردستان آماده ام

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا شهبازي استاندار سابق كردستان امروز با برگزاري مراسمي از سوي شماري از اقشار مردم و شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي بدرقه شد و سنندج را ترك كرد.

در اين مراسم كه ابتدا در استانداري كردستان و با حضور شماري از فعالان رسانه و خبرنگاران كردستاني آغاز شد، با حضور جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي در فرودگاه سنندج پيگيري شد و سپس شهبازي با خداحافظي از حاضران سنندج را ترك كرد.

استاندار سابق كردستان در جمع حاضران در فرودگاه سنندج در حالي كه به شدت تحت تاثير قرار گرفته بود و اشك مي ريخت، عنوان كرد: من امروز خيلي خوشحالم كه در مراسم بدرقه ام مردم كردستان ناراحت شده اند و خودم ناراحتم كه مردم كردستان را با اين همه خوبي و بزرگواري ترك مي كنم.

عليرضا شهبازي با بيان اينكه در طول 40 ماه فعاليت در كردستان از همه وقت خودم براي خدمت به مردم بهره برده ام، افزود: من از همان روز اول با خداي خودم معامله كردم و امروز خوشحالم كه در مقابل خداوند متعال روسفيدم چرا كه از هيچ تلاشی براي خدمت به مردم دريغ نكردم.

شهبازي كه به شدت تحت تاثير قرار گرفته بود و اشك مي ريخت، ادامه داد: حضور امروز شما عزيزان براي من بسيار ارزشمند است و امروز به شما قول مي دهم تا روزي كه زنده ام هر كاري كه از دستم برآيد براي خدمت به مردم كردستان دريغ نكنم.

وي با بيان اينكه محل كار جديد من ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) است، بيان كرد: من دو شماره تلفن همراه دارم كه هيچكدام از آنها را تعويض نخواهم كرد و همه مردم كردستان هر زماني در هر حوزه اي كاري داشته باشند در خدمت آنها هستم و با تمام توان خدمت خواهم كرد.

استاندار سابق كردستان با بيان اينكه نظام اسلامي ديدگاهي ويژه به كردستان دارد و مسئولان نظام دوست دارند اين خطه از ايران اسلامي توسعه یابد، گفت: متاسفانه عده اي محدود مي خواهند در اين زمينه كارشكني كنند ولي من در طول سه سال اخير تمامي توان خود را به كار بردم تا قدمي در راستاي توسعه اين استان بردارم و امروز خوشحالم كه به اين مهم رسيده ام.

شهبازي با اشاره به اينكه كارهاي بسيار خوبي براي كردستان انجام داده ام و مردم بهتر اين موضوع را درك مي كنند، اظهار داشت: در زماني كه من استاندار كردستان بودم واقعا اعتبار بسيار محدود بود و با توجه به تحريم كشور از سوي دشمنان مشكلات زيادي داشتيم ولي با اين حساب كارهاي خوبي براي مردم صورت گرفت.

وي در پايان بار ديگر از مردم كردستان تقدير كرد و گفت: تا زماني كه زنده ام خود را نوكر كردستاني ها مي دانم و به بودن كنار شما عزيزان كه سراسر وجودتان محبت و دوست داشتن است افتخار خواهم كرد.

مراسم توديع و معارفه استاندار كردستان ديروز دوشنبه با حضور وزير كشور در سنندج برگزار شد و عبدالمحمد زاهدي جايگزين عليرضا شهبازي شد.

در مراسم بدرقه استاندار سابق كردستان شماري از خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان، جمعي از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي حضور داشتند.