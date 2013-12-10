واکنش کمیته امداد به تناقضات آماری تعداد مددجویان تحت پوشش این نهاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری با بیان اینکه اکنون حدود یک میلیون و هفتصد هزار خانوار با جمعیت بیش از چهار میلیون نفر، مددجوی دائم و مستمری بگیر این نهاد هستند، گفت:علاوه بر این تعداد تا سقف 500 هزار نفر نیز به صورت تک یا چند خدمتی و زمان دار از خدمات امداد بهره‌مند شده‌اند.

وی به جمعیت حدود سه میلیون نفری مراجعین غیر مستمر این نهاد که به صورت موردی و بر حسب نیاز و مراجعه، خدمات درخواستی خود را دریافت می‌کنند هم اشاره کرد.

این در حالی است که چندی پیش محمود ملکوتی خواه ، رئیس اداره بودجه امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تناقض آمار مددجویان حقوق‌بگیر کمیته امداد خبر داده و گفته بود: به گفته خودشان حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و بر اساس آمارهای دیگری حدود 4 الی 5 میلیون نفر است، بنابراین باید رقم دقیق این افراد و این اختلاف نظر ها مشخص شود بعد در مورد بار مالی سبدهای کالای دولت برای این افراد صحبت کرد.