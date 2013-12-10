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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

واکنش کمیته امداد به تناقضات آماری تعداد مددجویان تحت پوشش این نهاد

واکنش کمیته امداد به تناقضات آماری تعداد مددجویان تحت پوشش این نهاد

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به انتشار برخی اخبار مبتنی بر تناقض آمار مددجویان حقوق بگیر کمیته امداد، گفت: بدیهی است با توجه به شناور بودن آمار افراد مورد حمایت دائم و موردی به واسطه شرایط اقتصادی جامعه و نیز انجام تحقیقات مستمر میدانی از وضعیت مددجویان، این ارقام ممکن است با تغییراتی البته در مقیاس نه چندان زیاد روبرو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری با بیان اینکه اکنون حدود یک میلیون و هفتصد هزار خانوار با جمعیت بیش از چهار میلیون نفر، مددجوی دائم و مستمری بگیر این نهاد هستند، گفت:علاوه بر این تعداد تا سقف 500 هزار نفر نیز به صورت تک یا چند خدمتی و زمان دار از خدمات امداد بهره‌مند شده‌اند.

وی به جمعیت حدود سه میلیون نفری مراجعین غیر مستمر این نهاد که به صورت موردی و بر حسب نیاز و مراجعه، خدمات درخواستی خود را دریافت می‌کنند هم اشاره کرد.

این در حالی است که چندی پیش محمود ملکوتی خواه ، رئیس اداره بودجه امور تولیدی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تناقض آمار مددجویان حقوق‌بگیر کمیته امداد خبر داده و گفته بود: به گفته خودشان حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و بر اساس آمارهای دیگری حدود 4 الی 5 میلیون نفر است، بنابراین باید رقم دقیق این افراد و این اختلاف نظر ها مشخص شود بعد در مورد بار مالی سبدهای کالای دولت برای این افراد صحبت کرد.

کد مطلب 2192933

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