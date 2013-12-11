مجوز گرین لایت به 2 بازی رایانه ای ایرانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، گرین لایت مجوزی است که توسط آراء کاربران سایت استیم به بازی هایی که درخواست پیوستن به شبکه توزیع شرکت استیم را دارند داده می شود.

بازی رایانه ای شبگرد توانست با کسب ۴۲ هزار رای از کاربران شبکه استیم از سراسر دنیا، جواز گرین لایت عرضه در سایت استیم را دریافت کند.

بازی ایرانی ارتش فرازمینی نیز توانست پس از گذشت تنها دو هفته مجوز شبکه استیم را دریافت و در جهت عرضه جهانی قرار گیرد؛ این بازی 93 درصد راه را برای رسیدن به 100 بازی برتر طی کرد و پیش از ورود به جمع بازیهای برتر جهت انتخاب، مجوز خود را دریافت کرد.

"ارتش فرازمینی" بازی حادثه ای تیراندازی اول شخصی بوده که در آینده‌ای دور اتفاق می‌افتد و روایتگر جنگ های بشریت بر سر بزرگترین دغدغه‌ خود یعنی انرژی است؛ در این بازی تلاش شده تا تمامی استانداردهای بازیهای برتر این سبک رعایت شده و محیط هایی بدیع و جذاب در کنار گیم پلی روان و سریع همراه با روند داستانی درگیر کننده عواملی باشند تا ارتش فرازمینی را فراتر از یک بازی مستقل ایرانی مطرح کند.

بازی "شبگرد: طلوع تاریکی" نیز با حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای در سبک حادثه ای ماجرایی سوم شخص در مرحله نهایی تولید قرار دارد؛ این بازی روایت خلافکارانی بوده که از دست عدالت فرار کرده و در تاریکی شب سعی در تباهی دنیا دارند. شبگرد که فرشته شب و آواز عدالت است، به کابوس خلافکاران تبدیل می شود.

بازی شبگرد دارای محیط های بزرگ و پر جزییات بوده و بازیکن در حین بازی به مبارزه تن به تن و حل معما و تفحص می پردازد.

موفقیت این دو بازی در اخذ مجوز سایت استیم نشانه مقبولیت عناوین ایرانی در خارج از مرزهای کشورمان است. این بازیها در ردیف پروژه های مورد حمایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای قرار دارد.