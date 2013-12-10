سرخ پوشان تایلندی به مصاف جنبش "سوتپ تائوگوسبان" می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرخ پوشان تایلندی که از حامیان نخست وزیر کنونی هستند، امروز سه شنبه تاکید کردند خود را برای مبارزه با جنبش غیردموکراتیک که از سوی سوتپ تائوگوسبان رهبر معترضان هدایت می شود، آماده می کنند.

در همین حال رهبر سابق سرخ پوشان از اعضای گروه خود و دیگر تایلندی ها خواست تا به دقت نظاره گر اوضاع سیاسی کشور بوده و برای برگزاری تظاهرات گسترده علیه جنبش سوتپ تائوگوسبان آماده شوند.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که یینگلاک شیناواترا نخست وزیر تایلند امروز سه شنبه گفت: باوجود تظاهرات ضد دولتی، پیش از برگزاری انتخابات عمومی در روز دوم فوریه (13 بهمن) و تعیین نخست وزیر استعفا نمی دهم.

با وجود تاکید رهبر معترضان تایلندی بر استعفای نخست وزیر و واگذاری دولت به دست یک شورای مردمی و دولت موقت، شیناواترا پس از جلسه ویژه کابینه خواستار پایان دادن به اعتراضات عمومی و آمادگی مردم برای انتخابات عمومی شد.

این درحالیست که پس از اعلام انحلال مجلس نمایندگان، سرخ پوشان تایلندی روز گذشته اعلام کردند که تصمیم به لغو برگزاری تظاهرات گسترده در استان "آیوتایا" در روز دهم دسامبر (19 آذر) گرفتند. این درحالی بود که دهها هزار نفر از معترضان ضد دولتی تظاهراتی را در چندین استان تایلند به منظور استعفای نخست وزیر برگزار و تاکید کردند که تا زمان پیروزی و دست یافتن به اهداف خود همچنان به خیابانها می آیند.

آسوشیتد پرس نیز از بسته شدن بیش از 60 مدرسه در بانکوک در آستانه تظاهرات مخالفان به سوی مقر نخست وزیری و از برگزاری انتخابات عمومی در دوم فوریه 2014 (13 بهمن) خبر داد.