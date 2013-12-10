مشگین شهر جایگاه اول کنکور در اردبیل را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی جایگاه مشگین شهر در کنکور اضافه کرد: علاوه بر این از لحاظ قبولی این شهرستان در جایگاه 11 قرار گرفته است.

به گفته عباداللهی دلیل این موفقیت سخت کوشی دانش آموزان و مربیان مدارس و توجه به آماده سازی دانش آموزان برای کنکور است.

وی با تاکید به ضرورت هماهنگی رشته های دانشگاهی با نیاز منطقه ادامه داد: ضروری است رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز شهرستان اقدام به جذب دانشجو کنند.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: در این راستا دانشگاه ها می توانند با تجدید نظر در برنامه ریزی درسی نسبت به انتخاب رشته متناسب با نیاز منطقه و بازار کار اقدام کنند.