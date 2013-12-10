رویکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی برنامه ریزی برای بهبود فضای کسب و کار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: رویکرد پژوهشی دستگاه های اجرایی باید برنامه ریزی جهت بهبود فضای کسب و کار باشد.

رضا جمشیدی، ظهر سه شنبه در جلسه ی کارگروه امور اقتصادی استان با بیان اینکه بودجه ی پژوهشی استان حداقل 9 میلیارد تومان است، اظهار داشت: باتوجه به این که طرح های پژوهشی باید درکارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان مصوب شود؛ از دستگاه های اجرایی حوزه ی اقتصادی خواسته شده تا اولویت های پژوهشی خود را احصا و به کارگروه امور اقتصادی ارایه کنند.

وی افزود: پس از بررسی و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه ها، طرح های مزبور جهت تصویب نهایی به کارگروه یادشده ارسال خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی از دستگاه های اجرایی خواست یکی از عناوین طرح های پژوهشی خود در حوزه ی بهبود فضای کسب و کار را با مشارکت بخش غیردولتی مطرح و پس از اخذ نظر آنان در صورت لزوم اصلاح کنند.

وی اعتبار پژوهشی جهاد کشاورزی 600 میلیون تومان است که بایستی با اولویت ساماندهی منابع آب حوزه ی کشاورزی، کاهش مصرف آن در بخش کشاورزی و اصلاح الگوی کشت به طرح های پژوهشی اختصاص یابد.

جمشیدی برنامه ریزی و پژوهش جهت بهبود فضای کسب و کار و توسعه ی صنعت را از اولویت های پژوهشی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برشمرد و اعتبار پژوهشی این دستگاه را 80 میلیون تومان اعلام کرد.

وی از اداره ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواست تا علاوه بر انجام پژوهش در راستای رفع مشکلات حوزه ی کسب و کار به خصوص در حوزه ی تعاونی ها و آسیب شناسی وضعیت موجود نیز اقدام کند.

گفتنی ست طرح های پژوهشی آب منطقه ای با 600 میلیون تومان اعتبار، اداره کل منابع طبیعی با 170 میلیون تومان اعتبار، شرکت شهرک های صنعتی با 50 میلیون تومان اعتبار و سازمان امور اقتصاد و دارایی با 45 میلیون تومان اعتبار از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شرح وظایف و اعضای کمیته های ذیل شورای راهبردی آموزش های مهارتی استان تصویب شد

با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اعضا و شرح وظایف کمیته های ذیل شورای راهبردی و هماهنگی آموزش های مهارتی استان به تصویب رسید.

محمد حسن واحدی در دومین جلسه ی این شورا که با حضور برخی مدیران ستادی استانداری، روسا و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و تشکل های بخش خصوصی برگزار شد، از تشکیل آن به عنوان تلاشی برای کاربردی شدن و افزایش اثربخشی آموزش ها، رفع مشکلات کیفی تولید، زمینه سازی برای ایجاد اشتغال پایدار، تامین نیروی انسانی و تخصص های مورد نیاز صنعت و اطمینان دادن به جامعه در خصوص تخصص و توانمندی تولیدکنندگان کالا و خدمات یاد کرد.

وی به وظایف ذاتی هر دستگاه در حوزه ی آموزش اشاره کرد و یادآور شد: این شورا بدون اعمال دخالت در وظایف دستگاه های اجرایی با تعیین راهبرد، هماهنگی و جلوگیری از حاکمیت نگاه بخشی در راستای تحقق اهداف یاد شده تلاش می کند.

واحدی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش های مهارتی اظهار داشت: در همین راستا فاصله ی زمانی بین جلسات شورا از دو ماه به یک ماه کاهش پیدا خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم محوریت بخش خصوصی در زمینه ی آموزش های مهارتی ادامه داد: برای تحقق اهدف شورا، بخش دولتی به عنوان مُعین و پشتیبان بخش خصوصی عمل خواهد کرد.

وی از روسا و دبیران کمیته های ذیل شورای راهبردی و هماهنگی آموزش های مهارتی استان خواست ضمن در اولویت قرار دادن احصای نیازهای آموزشی مخاطبان شان و مد نظر قرار دادن اسناد بالادستی، برنامه های خود تا پایان سال جاری را در اسرع وقت به دبیرخانه اعلام کنند.

در این جلسه اعضا ضمن تصویب حذف کمیته ی تخصصی آموزشهای پیشرفته؛ با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت در کمیته ی صنعت و دبیری یکی از سه نهاد انجمن مدیران صنایع، خانه ی صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی موافقت کردند.

همچنین ریاست اداره کل فنی و حرفه ای و دبیری اتاق اصناف در کمیته ی خدمات، ریاست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری مرکز آموزش علمی کاربری فرهنگ و هنر درکمیته ی فرهنگ و هنر مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد لیست اعضای پیشنهادی و شرح وظایف کمیته ی کشاورزی در جلسه آینده بررسی شود.

گفتنی ست، در جلسه ی امروز به دانش آموزانی که در المپیاد کشوری مهارت حایز رتبه شده بودند، لوح سپاسی با امضای استاندار خراسان رضوی اهدا شد.

شایان ذکر است خراسان رضوی در رقابت های مهارت جایگاه ششم کشور و ایران در جایگاه چهارم جهان قرار دارد.