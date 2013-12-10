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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۲

علایی:

اکیپهای امداد جاده ای در گرمی فعال می شود

اکیپهای امداد جاده ای در گرمی فعال می شود

گرمی – خبرگزاری مهر: فرماندار گرمی از فعال سازی اکیپهای امداد جاده ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علایی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی آغاز به کار این طرح تصریح کرد: گروه های امداد جاده ای با هدف ارائه خدمات به مسافران و رانندگان و آماده سازی تردد جاده ای فعال می شود.

وی افزود: در راستای آماده سازی جاده های منتهی به این شهرستان 70 نیروی کار با 39 دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک برف روبی از جاده ها را به عهده خواهند گرفت.

وی از آمادگی دستگاه ها به منظور اجرای این مهم خبر داد و افزود: تمامی دستگاه های متولی نسبت به مسئولیت اجرایی خود در این طرح اشرافیت کامل دارند.

به گفته علایی فعالیت اکیپهای امداد جاده ای تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.

فرماندار گرمی تاکید کرد: شهروندان می توانند در ارزیابی عملکرد دستگاه های امداد جاده ای مشارکت کنند.

کد مطلب 2192946

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