هيچ عاملي نمي تواند برعزم راسخ ایران درحمايت از فلسطين تاثيرگذار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال شاتيلا رئيس کنگره مردمي ناصري لبنان به همراه هياتي از حركت ناصريهاي مستقل با حضور در سفارت جمهوري اسلامي ايران با غضنفر رکن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان ملاقات و در خصوص تحولات منطقه از جمله تحولات مصر گفت‌وگو کرد.



رئيس کنگره مردمي لبنان ضمن محكوميت مجدد انفجارهاي اخيرمقابل سفارت ايران در بيروت از ناکام ماندن تلاشهاي دشمنان براي کشاندن لبنان به سوي جنگ داخلي ديگري خبر داد و افزود: آنچه رخ داد نهايت هوشياري و مسئوليت پذيري را براي مقابله با تبديل شدن لبنان به محيطي براي تروريستها به ويژه در اين شرايط دقيق و حساس لبنان طلب مي کند.



کمال شاتيلا تاکيد کرد: انفجاري که در اطراف سفارت ايران در بيروت رخ داد اقدامي تروريستي است که به دست ايادي مرتبط با اسرائيل اجرا شده است زيرا جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه گذشته بيشترين حمايت را از موضوع فلسطين داشته و هزينه هاي زيادي در اين زمينه پرداخته است .

وي همچنين پيشنهاد تشكيل نشست سه جانبه ايران ، مصر و عربستان سعودي براي كاهش تنش در منطقه را مطرح نمود.



غضنفر رکن‌آبادي سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان نيزضمن استقبال از پيشنهاد كمال شاتيلا با اشاره به تحولات منطقه ، به مواضع ثابت و اصولي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مسايل عادلانه و حق طلبانه تأکيد ورزيد و اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران از حقوق همه ملت‌ها حمايت مي كند و همواره مخالفت خود را با دخالت کشورهاي خارجي در تعيين سرنوشت ملت‌ها اعلام کرده است.



ركن آبادي تاكيد كرد:هيچ عاملي نمي تواند برعزم راسخ ایران درحمايت از مساله فلسطين تاثيرگذار باشد و دست زدن به اين قبيل اقدامات تروريستي، اراده جمهوري اسلامي ايران را براي استمرار اين راه محكم تر مي نمايد.