طرح 58 پرونده زمین ‌خواری در ارومیه/ مختومه شدن 34 هزار فقره پرونده در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حبیبی ظهر سه شنبه در نشست خبری در دادسرای ارومیه اظهارداشت:از این تعداد 13 فقره از این پرونده‌‌‌‌‌‌ها رسیدگی شده است، همچنین از پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه 29 فقره به تصرف عدوانی مربوط می‌شود.

وی در ادامه از مختومه شدن بیش از 34 هزار فقره پرونده در استان خبر داد و عنوان کرد: 34 هزار و 643 فقره پرونده در هفت ماه سال جاری در دادسراهای ارومیه، رسیدگی و مختومه شده است.

حبیبی ادامه داد: از اردیبهشت تا پایان آبان ماه سال جاری تعداد قابل توجهی پرونده در دادسراهای این شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است، 5 هزار و 431 پرونده از سال گذشته باقی مانده بود و 29 هزار و 212 فقره پرونده هم در سال جاری تشکیل شده بود که رسیدگی شدند.

وی استقرار پزشکی قانونی در دادسرای ارومیه، استقرار واحد ارشاد و معاضدت در دادسرا، ثبت الکترونیکی پرونده‌ها، کنترل افزایش پرونده‌ها، ساماندهی کمیسیون اجرای احکام کیفری، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی، رسیدگی به امور زندانیان و مرخصی آنها را از اهم اقدامات برشمرد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با اشاره به موقعیت ویژه و خاص جغرافیایی استان و هم مرز بودن با سه کشور خارجی گفت: برای پیشگیری از وقوع جرائم مختلف باید در راستای اشتغالزایی، ترویج ارز‌های اجتماعی و فقرزدایی گام برداشت، تا جرایمی مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا رخ ندهد.