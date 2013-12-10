تصمیمات پنهانی مسئولان یکی از زمینه های ایجاد فساد در سازمانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد افشار نیا پیش از ظهر سه شنبه در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در اهواز عنوان کرد: هدف شورای دستگاه های نظارتی استان خوزستان در خصوص برگزاری این همایش، مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری و افزایش آگاهی قانونی و علمی عمومی مدیران سازمان ها در استان است.



وی علل به وجود آمدن فساد در سازمان ها را ریشه در باورهای اعضای سازمان و عوامل برون سازمانی عنوان کرد و در این خصوص اظهار کرد: دین مبین اسلام برای سلامت رهبران و مدیران ارشد یک سازمان اهمیت زیادی قائل شده است زیرا رفتار مدیران چه در راستای فعالیت های مثبت و یا منفی صورت بگیرد تاثیرات فراوانی در رفتار کارکنان و زیر دستان آن مدیر خواهد گذاشت.



دادستان عمومی و انقلاب خوزستان با تاکید بر اینکه تصمیمات پنهانی مسئولان یکی از زمینه های ایجاد فساد در سازمان ها است، افزود: پایبندی همگان به قانون، توضیحات شفاف مسئولان در همه امور به افراد جامعه و نظارت سازمانی از جمله عوامل موثر در کاهش فساد در سازمان ها محسوب می شود.



افشار نیا تصریح کرد: سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است و در صورتی که بتوانیم این عوامل را کشف و سپس آنها را اصلاح و تقویت کنیم می توانیم این ادعا را مطرح کنیم که یک سازمان و یا ارگان عاری از هر گونه تخلف خواهیم داشت.



وی با اشاره به پرونده اختلاص سه هزار میلیاردی اظهار کرد: وقوع این تخلف به علت عدم مدیریت صحیح در نظارت به وقوع پیوست همچنین یکی از مشکلاتی که استان خوزستان با آن مواجه است ضعف های است که در بخش نظارت سازمانی وجود دارد.



دادستان عمومی و انقلاب خوزستان، نهادینه نشدن فرهنگ نقدپزیری در جامعه را یکی دیگر از مشکلات نظام اداری برشمرد و افزود: متاسفانه در اغلب سازمان ها کارکنان جرات اعتراض و یا مطرح کردن مشکلات خود را به مدیران ندارند.



افشار نیا با بین اینکه، یکی از مشکلات عمده نظام مدیریتی بهبود وضعیت معیشت مدیران سازمانها، است گفت: بحث آموزش و پرورش مدیران و اصل قانون شایسته سالاری از دیگر نکاتی مهمی هستند که باید در این بخش به آنها توجه شود.



وی افزود: سیستم تشویق و تنبیه باید در سازمان ها اجرا شود تا کارکنانی که به درستی فعالیت خود را انجام نمی دهند تنبیه و کارکنانی نیز که به نحو احسن فعالت می کنند مورد تشویق قرار بگیرند.



افشارنیا با بین اینکه در 9 ماه گذشته، 11 جلسه در شورای دستگاه های نظارتی استان برگزار شده است، تصریح کرد: به همین منظور پنج کارگروه ویژه در خصوص نظارت بر معاملات دولتی و توزیع اعتبارات و معاملات بانکی، مبارزه با زمین خواری و قاچاق سوخت و کالا و همچنین مبارزه با تخلفات و فساد در نظام اداری نیز برگزار شده است.



دادستان عمومی و انقلاب خوزستان نظارت بر تامین و توزیع کالا و نظارت بر مصوبات و نحوه عملکرد شورای برنامه ریزی استان، وضعیت واگذاری و تغییر کاربری اراضی و برخورد با معضل زمین خواری را از جمله برنامه های آینده این شورا در سال آینده برشمرد و گفت: یکی از پرونده های خاص در بسیار مورد توجه مردم خوزستان قرار گرفته است پروژه آب رسانی غدیر بوده که این طرح در حال حاضر در حال بررسی است.

