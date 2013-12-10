ووشوکاران گلستانی عازم مسابقات انتخابی تیم ملی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکارهای ووشو بزرگسالان قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، 21 تا 23 آذر ماه به میزبانی استان لرستان انجام می شود و تیم گلستان با ترکیب حسین نوری و فرهاد فرهادیان در بخش «تالو» و جابر ناصریان، سعید سوخته سرایی، سعید عرب، محمد رضا خواجه و مجید اصغرزاده در بخش «ساندا» به سرمربیگری ابراهیم ملانش و سرپرستی یاسر دوزینی به مصاف رقیبان می رود.

همچنین ووشوکاران نونهال، نوجوان و جوان این استان که برای شرکت در رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی روز یکشنبه به لرستان اعزام شده بودند، عصر امروز به کار خود پایان خواهند داد.

امیر حسین تقی پور و مبین مهماندوست در بخش ««تالو» نونهالان، شایان عبایی و امیر حسین ارزانیان در «تالو» نوجوانان، عیسی بدراق نژاد و نوید نوروزی در «تالو» جوانان، همچنین سلیم تاش پور، ابراهیم حدادی، هادی فرهانی، محمد رضا کیا و علی مولایی در «ساندا» جوانان ووشوکاران گلستان در این مسابقات هستند.

هدایت این ووشوکاران در این پیکارها با سید وهاب حسینی و ابوالفضل میرشمسی است.

