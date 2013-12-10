گردش مالی مخابرات 12 هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر پوررنجبر در مراسم راه اندازی فاز نخست تلویزیون تعاملی - آی پی مدیا- که توسط سازمان صدا و سیما و شرکت مخابرات ایران به بهره برداری رسید با اشاره به حرکت شبکه های مخابراتی به سمت مجازی شدن اظهار داشت: فناوری اطلاعات مرزها را برداشته و شبکه ها را به سمت همگرایی پیش برده است؛ براین اساس استفاده از ابزارهای فناوری بر بسترهای مخابراتی و ارتباطی می تواند نیاز بسیاری از مردم را برای دستیابی به سهولت زندگی فراهم کند.

وی با اشاره به بازار در گردش مخابرات ایران در کشور که براساس بررسی ها حدود 12 هزار میلیارد تومان برآورد می شود افزود: این در حالی است که بازار بالقوه مخابرات 40 هزار میلیارد تومان است که با ارائه خدمات و سرویس های جدید بر بسترهای مخابراتی، می توان به میزان 28 هزار میلیارد تومان این بازار را رونق داد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر ارائه خدمات تجاری بر بستر مخابرات و با استفاده از پهنای باند اینترنت گفت: جامعه به بسیاری از سرویس های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز دارد که شرکت مخابرات ایران بستر آن را فراهم کرده است و این شرکتهای خصوصی هستند که با تهیه بیزینس پلن می توانند از این امکانات استفاده کنند؛ در همین حال دولت نیز باید محدودیتهای پیش رو برای بهره برداری از این امکانات را مرتفع کند.

به گفته پوررنجبر مخابرات، صدا و سیما و وزارت ارتباطات بازیگران این حلقه هستند که می توانند با همکاری با یکدیگر خدمات ارزش افزوده مبتنی بر شبکه مخابرات را به مردم ارائه دهند.