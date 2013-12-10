احداث فضای سبز در مسکن مهر آبشناسان/ حاشیه محورهای مواصلاتی رباط کریم نهالکاری می شود

بیژن سلیمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فضای سبز یکی از مولفه های بسیار حائز اهمیت در توسعه شهرنشینی است چراکه همگام با گسترش بی رویه و صنعتی شدن جوامع، ساکنین شهرها برای حفظ انرژی و نشاط خود نیازمند استفاده از طبیعت و هوای پاک و سالم هستند.

این مسئول عنوان کرد: در جوامع امروزی که شهروندان به دلیل مشغله زیاد فرصت حضور در طبیعت و بهر ه مندی از فواید آن را ندارند، باید شهرها به سمتی پیش رود که با توسعه فضای سبز، امکانی حداقلی برای تجدید قوا و روحیه شهروندان فراهم آید.

توسعه فضای سبز راهکار پیشگیرانه برای آلودگی هوا

وی ادامه داد: از سویی دیگر وجود کارخانه ها و صنایع آلاینده و تررد سرسام آور خودروها به ویژه در استان تهران موجب آلودگی شدید هوا شده است که به منظور مقابله با این پدیده نامطلوب، در کنار تمام راهکارهای بازدارنده و پیشگیرانه ای که در مراحل مختلف به اجرا در می آید، گسترش فضای سبز نقش بسیار موثری در تصفیه هوا و پاکی آن دارد.

فرماندار رباط کریم افزود: همچنین در روایات و احادیث بسیاری از بزرگان دین مبین اسلام بر ضرورت حفاظت از طبیعت و محیط زیست تاکید شده است و در واقع می توان استفاده بهینه از طبیعت، جلوگیری از تخریب آن و گسترش فضای سبز را وظیفه دینی و شرعی مردم و مسئولان دانست.

توزیع نهال به تعداد دانش آموزان رباط کریم در هفته منابع طبیعی

سلیمانپور گفت: در این راستا در شهرستان رباط کریم نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده است تا بتوان علاوه بر حفظ فضای سبز موجود، با فرهنگسازی و آموزش همگانی، شهروندان را برای ایجاد فضای سبز ترغیب کرد که به این منظور مقرر شده است با همکاری شهردایها و اداره آموزش و پرورش شهرستان، طی هفته منابع طبیعی به تعداد دانش آموزان نهال مورد نیاز تامین و در اختیار مدارس و مراکز آموزشی قرار گیرد.

این مسئول همچنین از نهالکاری حاشیه محور های مواصلاتی شهرستان و راه ها و جاده های ارتباطی با همکاری اداره راه و شهرسازی و شهرداریهای رباط کریم خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز شهرهای تازه تاسیس به ویژه سایتهای مسکن مهر به ایجاد زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، عمرانی و فضای سبز، متذکر شد: با توجه به اینکه عرصه های مورد نیاز فضای سبز مسکن مهر آبشناسان توسط اداره راه وشهر سازی در اختیار شهرداری رباط کریم قرار گرفته است، ایجاد فضای سبز در این منطقه در دستور کار دستگاه های ذیربط قرار گرفت.

ارتقای سرانه فضای سبز در مسکن مهر پرند/ تسریع در جنگل کاری اراضی وهن آباد

فرماندار رباط کریم ادامه داد: همچنین ارتقای سرانه فضای سبز در سایت یکصد هزار واحدی مسکن مهر شهر جدید پرند در دستور کار شرکت عمران این شهر قرار گرفت.

این مسئول با اشاره به تاخیر بوجود آمده در اجرای عملیات جنگل کاری اراضی 16 هکتاری وهن آباد گفت: طبق جلسات برگزار شده در این زمینه، شهرداری رباط کریم موظف شد تا با قید فوریت نسبت به اجرای طرح مذکور اقدام کرده و در صورت مواجهه با هرگونه مدعی یا مدعیان احتمالی بدون وقفه مراتب را با همکاری منابع طبیعی و از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری و رفع کند.