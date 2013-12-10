به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان دشتی از باستانی‌ترین مناطق استان بوشهر است که آثار متعدد تاریخی و طبیعی را در خود جای داده است که برخی از این آثار در نوع خود نه تنها در استان و جنوب کشور بلکه در کل ایران بی نظیر است.

وی اضافه کرد: امسال بالغ بر 10 میلیارد ریال به زیر ساختها و توسعه گردشگری شهرستان دشتی از محل اعتبارات تملک داراییها اختصاص داده شده است.

فرماندار شهرستان دشتی افزود: این پروژه‌ها شامل ساماندهی منطقه گردشگری بنگه، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری منقل، تسهیلات گردشگری و راه دسترسی بنگه است.

هاشمی بیان کرد: منطقه گردشگری بنگه یکی از نقاط زیبا و در نوع خود بی نظیر است که وجود آبشار مصنوعی زیبایی خاصی به آنجا داده وبزودی نیز ساماندهی آن آغاز خواهد شد.

وی یادآورشد: این منطقه گردشگری زیبا با همکاری ادارات شهرستان ، محل خوبی برای تفریح مردم تبدیل شده به طوری که در طول هفته تعداد زیادی به همراه خانواده هایشان در این مکان حضور می یابند و از طبیعت لذت می ببرند.

ثبت 13 اثر تاریخی، طبیعی و مذهبی در شهرستان دشتی

فرماندار شهرستان دشتی در ادامه خاطرنشان ساخت: کاشت هزار و200 نهال در منطقه گردشگری یکی دیگر از کارهایی بود که زیبایی آن را دو چندان کرده است.

وی ادامه داد: تاکنون سه میلیارد و 700 میلیون ریال برای زیرساخت‌های گردشگری امامزاده میر محمد طاهر روستای منقل اختصاص یافته است که امیدواریم هر چه زودتر این پروژه نیز مورد بهر برداری قرار گیرد.

هاشمی تصریح کرد: این پروژه که در سال 89 عملیات اجرایی آن آغاز شده شامل محوطه سازی، زیر سازی، پارکینگ، رواق، مقبره، سرویس بهداشتی و اتاق نگهان است .

وی ادامه داد: با وجود آثارهای تاریخی، طبیعی و مذهبی متعدد در شهرستان تا کنون 13 اثر آن ثبت ملی شده است و150 اثر دیگر قابلیت پذیرش و ثبت دارد.

هاشمی به بخشی از این آثار از جمله قلعه محمدخان در خورموج ، آسیاب گزکی خورموج، عمارت شیرینه، قلعه دختر لاور ساحلی، مسجد جامع کاکی، مسجد و حسینیه درازی، امامزاده های زیارت ساحلی و کبگان، یک ذخیرگاه، دو منطقه نمونه گردشگری احشام قایدها و مند و منطقه شکار ممنوع کوه مند اشاره کرد.