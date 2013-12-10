مدارس بیرجند نیازمند کمک مالی اولیاء دانش آموزن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زمانی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان بیرجند اظهار داشت: این شورا یکی از شوراهای تاثیر‌گذار و مصوبات آن برای همه نهاد‌های فرهنگی و سازمان قابل اجرا است.

وی با اشاره به پروژه مهم بازگشایی مدارس و تامین فضای آموزشی، افزود: عمده مشکلات با تدبیر شورای آموزش و پرورش و اداره تجهیز و نوسازی به حداقل رسیده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند با توجه به مهاجرت‌پذیری مدارس حاشیه بیرجند، گفت: امسال مشکل فضای آموزشی در این مناطق حل شده اما برای تامین فضا با مشکلاتی روبه رو هستند.

زمانی ادامه داد: در حال حاضر دو مدرسه شش کلاسه در دستگرد، مجتمع آموزش و پرورشی حیات طیبه، طرح برکت در سایت اداری، دبیرستان بنت‌الهدی در خیابان طالقانی و مدرسه دکتر گنجی در خیابان آوینی بیرجند و مدرسه زهرای اطهر(س) چهکند در حال احداث است.

وی با بیان اینکه انتخاب معلمان نمونه بر اساس شیوه‌نامه است، گفت: سال گذشته 286 پرونده در بیرجند رسیدگی و 81 نفر منتخب استانی شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیرجند بیان داشت: هم اندیشی برای طرح یادگیری در روز پنجشنبه با همکاری سایر ادرات صورت گیرد.

زمانی به مشکل تامین انشعاب‌های مدارس جدید التاسیس اشاره کرد و افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با شرکت توزیع برق قبوض تا بهمن‌ماه پرداخت نمی‌شود اما قبوض با هزینه پایین توسط خود مدارس پرداخت می‌شود.

وی به تامین اعتبارات برای وضعیت تعمیرات مدارس در فصل زمستان و توجه ادرات مربوطه به این امر تاکید کرد و افزود: برای تعمیرات فضاهای آموزشی بیرجند به یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند با بیان اینکه 47 هزار دانش‌آموز در357 مدرسه بیرجند هستند، گفت: امروز با توجه به وضعیت اعتباری مدارس نیازمند کمک و مشارکت مالی اولیا به مدارس هستیم البته هیچ گونه اجباری در پرداخت وجود ندارد.