ثبت 25 هزار تخلف رانندگی در مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی یدی همدانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین اظهارداشت: مرکز کنترل ترافیک شهرداری قزوین با 9 زیرمجموعه فعالیت خود را از سال 84 آغاز کرد که در این راستا بخشی از وظایف اجرایی این معاونت در حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک از دو سال پیش با تاسیس سازمان حمل و نقل و ترافیک به این سازمان محول شد.

وی با اشاره به برنامه های مهم این سازمان افزود: روزانه 87 هزار وسیله نقلیه خارج از شهر وارد قزوین می شوند که این تعداد بیشتر از تردد خودروهای داخل شهری است.

همدانی بیان کرد: جمعیتی که روزانه از خارج به شهر قزوین وارد می شوند 253 هزار نفر است که معادل 60 درصد جمعیت قزوین محسوب می شود.



40 درصد سفرهای روزانه شهروندان قزوین کاری است



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با بیان اینکه 40 درصد سفرهای روزانه شهروندان قزوین کاری است تصریح کرد: سهم سفرهای تحصیلی 23 درصد و سفرهای برای خرید نیز 13 درصد است.



وی عنوان کرد: ساعت هفت تا هشت صبح، اوج ترافیک قزوین است که در این راستا باید تمهیدات لازم برای تغییر ساعات اداری و تحصیلی صورت گیرد.



این مسئول سرانه مالکیت وسیله نقلیه در شهر را 70 دستگاه خودرو به ازاء هر 100 خانوار دانست و گفت این رقم معادل 240 اتومبیل به ازاء هر یک هزار نفر جمعیت است که نسبت به میانگین کشوری 20 درصد افزایش دارد.



33 درصد از سفرهای شهری قزوین با خودروهای شخصی



همدانی با اشاره به میزان استفاده از وسیله نقلیه مختلف از سفرهای شهری قزوین بیان کرد: خودروی شخصی 33 درصد، تاکسی 32 درصد، اتوبوس 19 درصد، تاکسی تلفنی و موتور چهار درصد و سهم دوچرخه نیز متاسفانه سه درصد است که در این راستا برای فرهنگ سازی باید اقدامات جدی صورت گیرد.

کنترل ترافیک شهر قزوین با 134 دوربین رصد می شود



وی ادامه داد: در حال حاضر 134 دستگاه دوربین، کنترل ترافیک شهر قزوین را در 60 تقاطع، هشت جایگاه CNG، شش پایانه و ایستگاه اصلی حمل و نقل عمومی را انجام می دهد که این تعداد با دوربین های کلان شهر هایی مانند مشهد و اصفهان برابری می کند.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: هم اکنون 16 دستگاه کنترل سرعت در هفت معبر حادثه خیز و هفت دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قزمز در سه تقاطع استان تخلفات صورت گرفته در استان را ثبت می کنند.

این مسئول طول شبکه فیبر نوری اختصاصی مرکز کنترل ترافیک را 35 کیلومتر عنوان کرد و افزود: با این حجم نیازهای شبکه به فیبر نوری تامین شده که از جمله فعالیت های خوب شهرداری است.



همدانی اظهارداشت: در حال حاضر 10 تقاطع توسط سامانه مدیریت یکپارچه چراغ های راهنمایی هوشمند scats کنترل می شود که تا پایان سال 14 تقاطع نیز به این تعداد اضافه خواهد شد.



وی عنوان کرد: بطور متوسط روزانه 50 مورد وقایع از قبیل سرقت، آبگرفتگی در نرم افزار ثبت می شود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، متوسط سرعت خودروهای متخلف در معابر دارای دوربین را 84 کیلومتر در ساعت اعلام کرد و گفت: این رقم در مردادماه سال 90 از 106 کیلومتر در ساعت به 84 کیلومتر در ساعت در سال جاری کاهش یافته است.

این مسئول پرترافیک ترین تقاطع شهر قزوین را چهار راه ولیعصر (عج) با حداکثر 76 هزار تردد خودرو در روز عنوان کرد.



احداث 44 تقاطع غیرهمسطح و 40 کیلومتر بزرگراه در قزوین



همدانی با اشاره به برنامه های بلند مدت پیش بینی شده در حوزه مدیریت شهری بیان کرد: تکمیل پروژه مطالعات جامع حمل و نقل شهر قزوین، پیش بینی احداث 44 تقاطع غیر همسطح، 40 کیلومتر بزرگراه، دو معبر دو طبقه خطوط BRT و یک خط قطار سبک شهری، تعیین محدوده طرح ترافیک از جمله برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در قزوین است که با تامین اعتبار لازم عملیاتی خواهد شد.



وی تصریح کرد: اجرای طرح ترافیکی در برخی مناطق شهر قزوین از برنامه های بلند مدتی است که برای ساماندهی ترافیک شهری اجرایی خواهد شد و خیابان خیام اولین خیابانی است که طرح ترافیکی آن در سال 1410 اجرایی خواهد شد.

این مسئول، تهیه شرح خدمات مطالعات جامع فرودگاه قزوین، همکاری با مشاور طرح تفضیلی شهر برای به هنگام کردن طرح تفضیلی و ارسال بیش از 80 طرح شامل خیابان ها و بلوارها، تقاطع های همسطح و غیرهمسطح و پایانه های حمل و نقل عمومی برای لحاظ در طرح، حل مسئله کمربندی درون شهری و اخذ مصوبات لازم از کمیسیون ماده پنج و حذف پروژه تعریض جاده نسیم شمال را از جمله برنامه های صورت گرفته در سال جاری توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری استان اعلام کرد.



وی همکاری با سازمان خدمات طراحی و معاونت عمرانی شهرداری از دیگر برنامه های این معاونت دانست و گفت: طراحی 10 تقاطع جدید، دوطبقه کردن بلوار جمهوری اسلامی، ساماندهی ایستگاه راه آهن قزوین، تخریب منازل مسکونی راه آهن و تبدیل آن به پارکینگ عمومی، طراحی مسیرهای دوچرخه سواری از دیگر برنامه های در دست اجرای این معاونت بشمار می رود.

همدانی بیان کرد: نصب شش دستگاه دوربین در چهار تقاطع شهری با 480 میلیون تومان اعتبار، خرید 10 کیلومتر فیبر نوری با 300 میلیون تومان اعتبار، راه اندازی سایت اینترنتی و تهیه نقشه آن لاین ترافیکی با هفت میلیون تومان اعتبار و تهیه نقشه jis حوزه حمل و نقل، اتصال چراغ های راهنمایی هوشمند14 تقاطع جدید به مرکز کنترل ترافیک با اعتباری بالغ بر 60 میلیون تومان، نگهداری و پایش مستمر چراغ های راهنمایی هوشمند در نرم افزار scats با اعتباری بالغ بر 30 میلیون تومان، همکاری با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در پروژه ارتباط خودرویی هوشمند در شهر قزوین از مهمترین پروژه های مرکز کنترل ترافیک در سال جاری است.