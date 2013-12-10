توزیع پنج میلیارد ریال تجهیزات ورزشی در مدارس خراسان رضوی/ برخی مسئولان با زور به پیست می آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی میرسیستانی عصر سه شنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی درباره همایش دوچرخه سواری دانش آموزان در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز سعی دارد در زمبنه های مختلفی فرهنگ سازی کند که در شرایط فعلی جامعه به نظر می رسد ورزش دوچرخه سواری از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: به همین منظور اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از مسئولات هیئت دوچرخه سواری استان دعوت کرد تا در همایش بزرگ دوچرخه سواری دانش آموزان مشهد در کنار آموزش و پرورش قرار گرفته تا بتوانند با استفاده از تجربیات آنها همایش را به خوبی برگزار کنند.

مسئول تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی ابراز کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری این مراسم اندیشیده شده و جوایز نفرات برتر نیز تهیه و با همه نهادهای مربوط هماهنگی های لازم برای برگزاری این همایش تدارک دیده شده است.

وی افزود: در این همایش که روز پنج شنبه 21 آذر ماه برگزار خواهد شد هفت ناحیه مشهد به اضافه منطقه تبادکان حضور خواهند داشت و هر یک از نواحی نیز ملزم به همراه آوردن حداقل 100دانش آموز هستند.

میر سیستانی اظهار کرد: ورزش دوچرخه سواری یکی از ورزش های بسیار مفید برای دانش آموزان است و در صورتی که ما بتوانیم این ورزش را در بین دانش آموزان گسترش دهیم در آینده مردان و زنان سالمی در جامعه خواهیم داشت.

استخدام 15 هزار مربی تربیت بدنی

وی با اشاره به زمان و مکان آغاز مسابقه گفت: این مسابقه یا همایش دوچرخه سواری ساعت 8 و نیم صبح پنج شنبه از میدان شهدا مشهد آغاز شده و در محل سالن شهید بهشتی پایان خواهد یافت.

مسئول تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین با اشاره به برنامه های متعدد دیگر که آموزش و پرورش در طول سال در مدارس انجام می دهد عنوان کرد: آموزش و پرورش در سه سال گذشته در مجموع استان های کشور 15 هزار مربی تربیت بدنی استخدام کرده که از این تعداد هزار نفر ان سهم خراسان رضوی بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش موظف است تا برای همه پایه های ابتدایی مربی تربیت بدنی استخدام کند هم اکنون این اتفاق در استان ما به حقیقت پیوسته و ما در همه مقاطع ابتدایی از مربیان تربیت بدنی استفاده می کنیم.

میرسیستانی با اشاره به بحث ثبات حرکت در بین دانش آموزان سنین دبستان تاکید کرد: در صورتی که فردی در سنین کودکی و نوجوانی نتواند آموزش های درسی را بگذراند در سنین بالاتر می تواند این کار را انجام دهد اما اگر در سن خاصش مهارت های حرکتی و ورزشی را نیاموزد این کار بعدا هم عملی نخواهد بود و ممکن است صدمات جبران ناپذیری به وی وارد شود.

ساخت و سازهای ورزشی به اندازه 80 سال گذشته بوده است

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان در چهار سال گذشته به اندازه 80 سال قبل فضاهای ورزشی ساخته است یادآور شد: درگذشته8 فقط شش استخر ویژه دانش آموزان داشتیم که این میزان اکنون به 12 استخر رسیده است.

مسئول تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: آموزش و پرورش استان در سال گذشته بیش از هفت میلیارد ریال تجهیزات ورزشی را در بین مدارس استان تقسیم کرده است که این میزان در سال جاری به رقمی حدود پنج میلیارد ریال رسیده است.

وی افزود: تجهیزات ورزشی در نظر گرفته شده از هفته آینده و با محوریت مدارس مناطق محروم در بین مدارس استان تقسیم خواهد شد.

میرسیستانی اظهار کرد: شهرداری مشهد نیز حدود 800 میلیون ریال به منظور خرید تجهیزات ورزشی مانند توپ و تور و برخی از اقلام ورشی به اموزش و پرورش پرداخت کرده است که ابن رقم نسبت به جمعیت دانش آموزی مشهد بسیار کمتر از حد انتظار است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات قامتی دانش آموزان در خراسان رضوی ابراز کرد: دلیل عمده مشکلات قامتی در استان فقر حرکتی و عادات ناصحیح است.

فعالیت 47 پایگاه اصلاح رفتار های قامتی در استان

مسئول تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورس استان افزود: فقر حرکتی را با وارد شدن معلم های متخصص ورزشی به مدارس مرتفع خواهیم کرد ضمن اینکه کیفیت بخش تربیت بدنی توسط معلم ها در مدارس انجام می شود و معلمان می توانند دانش آموزانی که نیازمند مراقبت بیشتر هستند را به پایگاه های رفتار قمتی استان ارجاع دهند.

وی بیان کرد: در حال حاضر 47 پایگاه رفتار قامتی در سطح استان فعالیت می کنند که 130 مربی دوره دیده در کلاس های برنامه های اصلاحی مشکلات قامتی در این مراکز فعالیت و همکاری می کنند.

میرسیستانی همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات ورزش در مدارس استان و مشهد عنوان کرد: مسابقات دانش آموزان در مقاطع مختلف در بین دانش اموزان همچنان مانند گذشته برگزار خواهد شد و اینکه برخی می گویند مسابقات دانش اموزان استان دیگر برگزار نمی شود شایعه بوده و بنده قول می دهم مسابقات برگزار خواهد شد.

وی افزود: مسابقات دانش آموزان پسر استان در 11 رشته و مسابقات دانش آموزان دختر در 10 رشته ورزشی به این شکل که هشت رشته جزء رشته های مدرسه ای و سه رشته ژیمناستیک، شنا و دو ومیدانی جزء رشته های ورزشی دیگر برگزار خواهد شد.

آموزش و پرورش در اجرای طرح صبا با مشکل مالی مواجه شده است

مسئول تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین با اشاره به اجرا ی طرح های مختلف ورزشی در آموزش و پرورش استان اشاره کرد و گفت: ما در اجرای اغلب طرح هایمان موفق بوده ایم اما در اجرای طرح صبا با مشکل کمبود اعتبار در سال جاری مواجه شده ایم.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش استان بویژه در مشهد برای اجرای طرح صبا نیازمند کمک والدین است و در صورتی که والدین در اجرای این طرح به یاری آموزش و پرورش بیایند این طرح در مشهد نیز اجار خواهد شد.

میرسیستانی عنوان کرد: آموزش و پرورش استان طرح هایی همچون طرح ژیمناستیک و طرح بسکتبال را با آموزش حدود 600 مربی در هر دو رشته انجام داده است اما در اجرای طرح صبا به دلیل هزینه های بالای اجرای طرح با مشکل مواجه شده که این مشکل با مساعدت والدین مرتفع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تغییر و تحولات مدیریتی که در آموزش و پرورش استان اتفاق افتاده گفت: مهم بودن یا نبودن من نیست مهم این است که برنامه های آموزش و پرورش در قسمت تربیت بدنی تدوین و با آمدن دیگر افراد نیز پیگیری خواهد شد.

مسئول تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان رضوی ابراز کرد: آموزش و پرورش طبق سندهایی که در این وزارت تدوین شده می تواند در 34 رشته ورزشی فعالیت کند هر چند که ما آمادگی همکاری با ورزش های دیگر را نیز داریم.

به دنبال همگانی کردن دوچرخه سواری هستیم

ابولقاسم باروح رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی نیز با اشاره به لزوم همگانی شدن ورزش دوچرخه سواری در خراسان رضوی گفت: آلودگی این روزهای هوای مشهد نشان می دهد که ما بیش از گذشته به همگانی شدن دوچرخه سواری نیازمند هستیم.

وی اظهار کرد: هیئت دوچرخه سواری استان در ظرف یکی دو سال گذشته تلاش های زیادی را به منظور همگانی کردن دوچرخه انجام داده است که برگزاری همایش های متعدد و از جمله همکاری با اموزش و پرورش استان به منظور برگزاری همایش دوچرخه سواری دانش اموزی در روز پنج شنبه 21 آذر ماه یکی از این برنامه ها است.

باروح در ادامه با اشاره به پیست دوچرخه سواری مشهد عنوان کرد: این پیست که جزء سرمایه های ورزش استان محسوب می شود از سال گذشته در اختیار هیئت قرار گرفته و هیئت نیز برای جلب توجه مسئولان ورزش استان و کشور یک دوره مسابقه جایزه بزرگ در این پیست انجام داد.

وی افزود: یکی دیگر از کارهایی که برای نگهداری پیست انجام دادیم استخدام سرایدار برای این پیست بوده است ضمن اینکه خانم های دوچرخه سوار نیز می توانند از این پیست استفاده کنند.

برخی مسئولان را با زور به پیست دوچرخه سواری مشهد می بردیم

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان تصریح کرد: برخی زیر ساخت های پیست دوچرخه سواری مشهد نیز دارای مشکل است و آنگونه که باید نمی توان از این پیست بهره برداری کرد.

وی افزود: هیئت سال گذشته تصمیم گرفت تا این پیست را سرپوشیده کند اما هزینه های بالا و عدم حمایت مسئولان با عث شد نتوانیم این کار را انجام دهیم.

باروح با بیان اینکه ما به دلیل حفظ حرمت برخی از مسئولان برخی حرف ها را نمی گوییم اظهار کرد: ما برخی از مسئولان را به زور به مسابقات جایزه بزرگ در پیست دوچرخه سواری مشهد بردیم و در زمان برگزاری مسابقات نیز با وجود مشکلات عدیده هیچ کسی به ما کمک نکرد.

وی با بیان اینکه هیئت دوچرخه سواری استنان در بحث استعدادیابی نیز فعالیت های خوبی انجام می دهد گفت: تلاش داریم تا با حضور در همایش های دوچرخه سواری بچه های با استعداد را وارد این ورزش کنیم.

خود متولیان ایستگاه های دوچرخه هم نمی دانند می خواهند چه کار کنند

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مسابقات پیش کسوتان استان بیان کرد: در بخش پیش کسوتان استان نیز فعالیت داریم و با توجه به امکانات و بضاعتی که داریم امیدواریم توانسته باشیم دغدغه دوستداران این ورزش را بر طرف کنیم.

وی همچنین با اشاره به 17 اعزام دوچرخه سواران استان به مسابقات کشوری گفت: تیم های دوچرخه سواری استان در سنین و پایه های مختلف به مسابقات کشوری اعزام شده و عناوینی را نیز کسب کرده اند.

با روح همچنین با اشاره به ایستگاه های دوچرخه سواریی که در سطح شهر مشهد خاک می خوردند اظهار کرد: دلیل اصلی راه نیفتادن این ایستگاه ها را نمی دانم و آن را باید از مسئولان شهرداری پرسید اما هنوز این ایستگاه ها راه نیفتاده اند برخی پیامک می زنند که دارد در مشهد حرکت های ضد ارزشی راه می افتد و خود آقایانی که متولی هستند هم نمی دانند با توجه به شرایط جدید و حضور اعضای جدید شورای شهر مشهد باید چه کار کنند.