مقاوم سازی و سازه با دوام در روستاها باید به یک فرهنگ تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جعفری ظهر سه شنبه در جمع دهیاران بخش های چاروسا و دیشموک افزود: مردم باید برای استفاده از تسهیلات مقاوم سازی در روستاها تشویق شوند.

وی با اشاره به اینکه دهیاران باید از ساخت و سازغیرمجازجلوگیری کنند، تاکید کرد: هیچ ساختمانی بدون پروانه ساخت احداث نشود و متخلفان به کمیسیون ماده 99 فرمانداری معرفی شوند.

فرماندارشهرستان کهگیلویه حفاریهای غیر مجاز را یک معضل بسیار بزرگ نام برد و تصریح کرد: کمیسیون حفاری باید از حفاریهای غیر مجاز دستگاههای خدمات رسان جلوگیری کند.

جعفری با بیان اینکه برای تمامی روستاهای بالای 20 خانوار بخشهای دیشموک و چاروسا طرح هادی تهیه شده است، اضافه کرد: مردم باید در زمینه اجرای طرح هادی همکاری داشته باشند.

وی ایجاد فضای سبز، جلوگیری از تغییر کاربریهای فضاهای سبز روستاها، عدم دخالت در اختلافات، رفع اختلافات، ارائه گزارش ماهیانه ،رعایت سلسله مراتب اداری و جلوگیری از انشعابات غیرمجاز را از اولویت های کاری دهیاران نام برد.

فرماندار شهرستان کهگیلویه احداث حمامهای خورشیدی توسط امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد را برای حفظ سلامتی عشایر ضروری دانست.

جعفری هدف از تاسیس دهیاریها را تمرکز جمعیت در روستاها عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشهای چاروسا و دیشموک شهرستان کهگیلویه 190 روستا و 52 دهیاری دارد.