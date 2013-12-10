به گزارش خبرنگار مهر، نقوی حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی ، گفت: خانواده سردار علیرضا عسگری از سرداران و فرماندهان موثر سپاه پاسداران که هفت سال قبل توسط صهیونیست ها در ترکیه ربوده شده بود میهمان کمیسیون بودند و همسر و فرزند ایشان با اعضای کمیسیون ملاقات کردند.

وی افزود: در این جلسه اعلام شد که مطابق اطلاعات موثق از سوی منابع موثق اعلام کرده اند که بدون شک و بدون هرگونه تردیدی برادر پاسدار سردار علیرضا عسگری به دلیل مسئولیت های مهم گذشته توسط رژیم صهیونیستی طراحی و ربوده شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی بیان داشت: در این نشست بروجردی رئیس کمیسیون ضمن تقدیر از تلاش های وزارت خارجه و بنیاد شهید به جهت زحمت های قبلی ، مجددا تاکید کرد که همه دستگاههای ذیربط باید تمام تلاش خود را در جهت آزادسازی سردار عسگری از چنگال صهیونیست ها به کار گیرند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم موضوع را پیگیری و به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

نقوی حسینی گفت: در ادامه جلسه ظریف وزیرامورخارجه برای پاسخ به سئوالات تعدادی از نمایندگان در کمیسیون حضور یافت .

وی با بیان اینکه اولین نماینده ای که سوال خود را از ظریف پرسید رسایی نماینده مردم تهران بود ادامه داد: وی سئوال کرد که "مواضع و اظهارات وزیر در مورد هولوکاست با چه موازینی قابل توجیه است؟ مواضعی که در بخشی از آنها تحریف نظرات مقام معظم رهبری در مورد هولوکاست بود." ظریف پاسخ داد "ما اعتقاد داریم رژیم صهیونیستی بعد از مواضع مطرح شده درباره هولوکاست مظلوم نمایی کرده و ظلم بیشتر به مردم مردم فلسطین و مسلمانان کرده است."

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بیان داشت: ظریف در ادامه گفت"در مورد بیانات مقام معظم رهبری هم اولا اینجانب هیچگاه از مقام معظم معظم رهبری هزینه نمی کنم و دوم اینکه برداشت جنابعالی این گونه است."

نقوی با بیان اینکه سئوال کننده بعدی جعفری نماینده مردم بجنورد بود، گفت: این نماینده مجلس در مورد علت عدم پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از اتفاق انفجار در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در بیروت پرسید که ظریف پیرامون اقدامات لازم وزارت خارجه توضیحاتی داد و جعفری از توضیحات قانع شد.

وی ادامه داد: سئوال دوم جعفری این بود که "علت شیفتگی در مذاکرات با غربی ها چیست؟ علت اصرار بر محرمانه بودن مذاکرات چیست؟ علت غفلت از برقراری جدی ارتباط با کشورهای اسلامی شرق و مستقل چیست؟" در پاسخ به سئوالات مذکور نیز سئوال کننده از توضیحات پیرامون دو سئوال اول قانع شد و سئوال سوم هم به بررسی های بعدی موکول شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه شهریاری نماینده مردم زاهدان نیز در مورد تعیین تکلیف وضعیت گروگان ایرانی در یمن سوال پرسید، گفت: ظریف در جواب این سوال توضیح داد که وزارت خارجه هرگونه تلاشی که برای آزادی گروگان های ایران لازم باشد انجام خواهد داد و اشاره ای به اقدامات انجام شده کرد و بنابراین شد که با خانواده ایشان نیز ملاقات صورت پذیرد. پس از توضیحات ظریف، نماینده سئوال کننده از پاسخ قانع شد.

نقوی حسینی در ادامه گزارش خود از جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی گفت: همچنین زارعی نماینده مردم تهران، از وزیرامورخارجه سئوال کرد که "چرا در توافقات ژنو پذیرفته شده که بازرسان به کارگاههای تولید و مونتاژ سانتریفیوژها دست یابند در حالی که چنین موضوعی در چارچوب ان پی تی نیست. پذیرفتن چنین بازرسی برخلاف استقلال کشور است" که پس از توضیحات وزیر امورخارجه و اعلام اینکه هشدار لازم به تیم مذاکره کننده داده خواهد شد نماینده سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع شد.

وی با بیان اینکه کریمی قدوسی سئوال کننده بعدی از وزیرامورخارجه بود تصریح کرد: وی با اشاره به سابقه مقابله جمهوری اسلامی و غرب و حفظ عزت ملت ایران، سئوال کرد که "چرا در روند مذاکرات مواضعی اتخاذ شد واقداماتی صورت گرفت که برخلاف عزت مذکور بود؟" وزیر در پاسخ گفت که "ما همه تلاش خود را در جهت منافع ملی کشور، حفظ خطوط قرمز نظام و مقام معظم رهبری و عزت ملت ایران به کار گرفته و از این به بعد هم به کار خواهیم گرفت." که سئوال کننده از پاسخ های وزیر قانع نشد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان جلسه انتخابات عضویت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در کمیسیون تلفیق برگزار و آقایان فتح الله حسینی و حسن کامران دستجردی از کمیسیون برای شرکت و عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب شد.