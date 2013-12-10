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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۲

حجت الاسلام روحانی:

چارت اداری فرمانداری ویژه بابل مشخص نشده است

بابل - خبرگزاری مهر: امام جمعه بابل گفت: متاسفانه با وجودی که مدتی است که فرمانداری بابل، ویژه شده اما هنوز چارت اداری آن دیده نشده و نیاز است تا اقدامات ضروری در این خصوص انجام گیرد.

حجت الاسلام حسن روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چارت ویژه پیشنهادی به وزارت کشور داده شد و دستورالعمل های ویژه برای فرمانداری ویژه شهرستان بابل در نظر گرفته شد که بر اساس آن فرماندار به عنوان معاون استاندار و برخی از مدیران ادارات به عنوان مدیرکل انتخاب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: البته نگاه استاندار مازندران بسیار دلسوزانه بوده و تلاش وافری در بررسی وضعیت شهرستانهایی که دارای فرمانداری ویژه هستند دارد.

روحانی با اشاره به اینکه تاکنون تغییرات محسوسی در فرمانداری شهرستان بابل مشاهده نشده است، گفت: گرچه شاهد تغییرات اساسی نبودیم اما با وجود شایستگی هایی که در استاندار مازندران سراغ داریم امیدواریم بزودی شاهد تحولات عظیمی در فرمانداری های ویژه شهرستانهای استان به خصوص بابل باشیم.

نماينده مردم بابل در مجلس نیز اظهار داشت: اعتبار فرمانداري هاي ويژه شهرستان ها افزايش مي يابد.

حسين نيازآذري افزود: امروز در نشست فراكسيون فرمانداري هاي ويژه 36 شهرستان كشور با معاون اول رئيس جمهور بر افزايش اعتبارات فرمانداري هاي ويژه تاكيد شد.

وي افزود: در اين نشست بنده نيازها و خواسته هاي فرمانداري ويژه بابل را طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهور داده و از وي درخواست كردم با تامين اعتبارات جايگاه فرمانداري ويژه بابل به شكل واقعي ديده شود.

به گزارش مهر، سه شهرستان آمل، بابل و تنکابن در مازندران دارای فرمانداری ویژه هستند و  این امکان برایشان فراهم است که فرماندار به عنوان معاون استاندار بوده ودر تصمیم گیری ها ،برنامه ریزی و توزیع بودجه و اعتبارات استانی به طور مستقیم دخالت داشته باشد.

تخصیص مستقیم بودجه از طریق مرکز ،حل بسیاری از مشکلات شهروندی از طریق ادارات شهرستان بدون مراجعه به مرکز استان ،ارتقا مدیریت ادارات شهرستان در حد معاونت سازمان استانی از دیگر مزایای وجود فرمانداری ویژه است.

کد مطلب 2193001

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