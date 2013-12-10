به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عرب‌زاده بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جوانان و نوجوانان استان بوشهر از هوش و استعداد بالایی برخوردار هستند و در عرصه‌های مختلف شاهد بروز و نمایش این توانایی‌ها و کسب مقام در برنامه‌ها و مسابقات مختلف هستیم.

وی اضافه کرد: هنرجويان هنرستاني و دانش‌آموز دبيرستاني بوشهر در پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي درخشش بسیار خوبی داشتند و آموزش و پرورش استان بوشهر در اين جشنواره بين‌المللی موفق به کسب رتبه سوم شد.

دبير جشنواره جوان خوارزمي با اشاره به درخشش بوشهری‌ها در این جشنواره، تصریح کرد: هنرجويان هنرستان رازي بوشهر و دانش‌آموز دبيرستان فرزانگان شهرستان بوشهر مقام‌هاي برتر اين جشنواره را کسب کردند.

بوشهر مقام سوم كشور را در مجموع امتيازات كسب کرد

رئيس اداره فني وحرفه اي و كاردانش آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان ساخت: آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از آموزش و پرورش شهر تهران و استان فارس مقام سوم كشور را در مجموع امتيازات كسب کرد.

وی ادامه داد: مریم اسماعیلی رتبه دوم را در ادبیات، رقيه سوراني يانچشمه مقام سوم هنر و معماری، سيده ليلي محمدي چموداني مقام سوم هنر و معماری و مليكا مصلح مقام سوم علوم اسلامی را کسب کردند.

عربزاده ضمن تبریک این موفقیت به این دانش‌آموزان و هنرجویان، تاکید کرد: دانش‌آموزان بوشهری دارای ظرفیت و توانمندی بالایی هستند که باید زمینه را برای بروز این استعدادها فراهم سازیم.

