230 هیئت مذهبی محمودآباد کارت مجوز فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا ذاکری عصر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی اظهارداشت: 410 هیئت مذهبی محمودآباد و سرخرود دارای کد شناسایی و ثبت رایانه ای شدند که از این 410 هیئت به 230 هیئت فعال کارت مجوز اعطا شد.

وی تصریح کرد: از مجموع 230 هیئت 105 کارت مجوز برای برادران و 125 کارت مجوز برای خواهران بوده است.

ذاکری خاطرنشان ساخت: ملاک اعطای مجوز به هیئات مذهبی برابر بازدید و ارزیابی از سوی هیئت بازرسی بوده که دارای شرایط و فعالیت اجرای برنامه های دینی و مذهبی را در منطقه داشته اند.

ذاکری ادامه داد : اهم فعالیت هیئات مذهبی در مساجد و حسینیه ها و منازل و خیابان ها اجرای برنامه هایی چون : جشن و شادی ، سوگواری و سینه زنی ، دعوت از سخنران و مداح ، ایستگاه صلواتی، دسته روی، مسابقات فرهنگی قرآنی، کلاس های احکام و قرآن و عقاید و بصیرتی و اطعام دهی در جلسات هفتگی یا ماهانه است.