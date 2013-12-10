۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۷

حجت الاسلام گودرزی:

رسالت دانشجو حرکت در مسیر احکام الهی است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: رسالت دانشجویان ما در این است که از مسیر احکام خداوند متعال منحرف نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی عصر سه شنبه در نشست بصیرت دانشجویان که در تالار وحدت دانشگاه فرهنگ و هنر استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انسان با تحقیق در مورد خود به این نتیجه می رسد که خداوند متعال خالق هستی است و خداوند هیچ موجودی را بدون هدف خلق نکرده است.

وی افزود: هدف نهایی از خلقت انسان رسیدن او به سعادت است و علم و دانش می تواند انسان را در رسیدن به این سعادت کمک کند و برای او چراغ را ه باشد.

حجت الاسلام گودرزی دانش و دانشجو را به عنوان دو رکن مراکز علمی و آموزشی برشمرد و افزود: ما می توانیم در مراتب علمی و آموزشی با کسب دانش و پرداختن به تحقیق و پژوهش به علم خود بیفزاییم.

وی خاطر نشان کرد: از زمان استقرار نظام اسلامی در کشور ما توجه به علم و دانش سال به سال توسعه یافته و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند لذا مراکز علمی ما باید به مراکزی دینی و اسلامی تبدیل شوند که این از سفارشات امام راحل و مقام معظم رهبری نیز بوده است.

مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: رسالت دانشجوی ما منحرف نشدن از مسیر خداوند متعال است که در صورت عمل به این رسالت علم او به نفع خودش و جامعه خواهد بود.

حجت الاسلام گودرزی در پایان یادآور شد: توقعی که از ذانشجو وجود دارد این است که علم او به گونه ای باشد که هم خودش از آن سود ببرد و هم برای جامعه  مانند نوری هدایتگر باشد.

کد مطلب 2193005

