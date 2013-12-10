رسالت دانشجو حرکت در مسیر احکام الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی عصر سه شنبه در نشست بصیرت دانشجویان که در تالار وحدت دانشگاه فرهنگ و هنر استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: انسان با تحقیق در مورد خود به این نتیجه می رسد که خداوند متعال خالق هستی است و خداوند هیچ موجودی را بدون هدف خلق نکرده است.

وی افزود: هدف نهایی از خلقت انسان رسیدن او به سعادت است و علم و دانش می تواند انسان را در رسیدن به این سعادت کمک کند و برای او چراغ را ه باشد.

حجت الاسلام گودرزی دانش و دانشجو را به عنوان دو رکن مراکز علمی و آموزشی برشمرد و افزود: ما می توانیم در مراتب علمی و آموزشی با کسب دانش و پرداختن به تحقیق و پژوهش به علم خود بیفزاییم.

وی خاطر نشان کرد: از زمان استقرار نظام اسلامی در کشور ما توجه به علم و دانش سال به سال توسعه یافته و همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند لذا مراکز علمی ما باید به مراکزی دینی و اسلامی تبدیل شوند که این از سفارشات امام راحل و مقام معظم رهبری نیز بوده است.

مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: رسالت دانشجوی ما منحرف نشدن از مسیر خداوند متعال است که در صورت عمل به این رسالت علم او به نفع خودش و جامعه خواهد بود.

حجت الاسلام گودرزی در پایان یادآور شد: توقعی که از ذانشجو وجود دارد این است که علم او به گونه ای باشد که هم خودش از آن سود ببرد و هم برای جامعه مانند نوری هدایتگر باشد.