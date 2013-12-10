بهبود وضعیت زنان نیازمند اقدامات زیربنایی است/ موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریتی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا شجاعی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: به عنوان کسی که عمری را در حوزه زنان کار کردم ، می گویم همه خواسته های بانوان، ارتقاء مدیریت زنان نیست.

وی افزود: اینکه فکر کنیم با انتصاب زنان در سمت وزیر و یا حوزه های دیگر همه مشکلات زنان حل می شود درست نیست.

فعال امور زنان و مشاور دولت اصلاحات ، بهبود وضعیت زنان در جامعه را منوط به وجود بسته ای از اقدامات اساسی و زیر بنائی دانست و ابراز داشت: انتصاب زنان در پست های مدیریتی یکی از آن اقدامات است و به دلیل اینکه در معرض دید عموم می باشد دارای برد تبلیغاتی وسیع تری است.

شجاعی با یادآوری اینکه انتصاب سخنگوی وزیر امور خارجه در دولت یازدهم تاثیرات خوبی داشت، افزود: اقداماتی از این دست بیشتر جنبه اصلاح فرهنگ عمومی جامعه را دارد تا حل مسائل زیربنائی حوزه زنان.

وی با بیان اینکه زنان ما از بالا بودن نرخ بیکاری در بخش زنان، وجود خشونت خانگی ، محدودیت و فقری که در بین زنان سرپرست خانوار وجود دارد، عدم توسعه بیمه زنان در سطوح مختلف، تبعیض جنسیتی که به شکلهای گوناگون در محیط های کسب و کار و آموزشی دیده می شود رنج می برند، گفت: نگاه و دیدگاه ما در عرصه امور بانوان همچنان امیدوارانه است.

این استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به اینکه تاخیر 60روزه انتصاب معاون رئیس جمهور در امور زنان، بعد از تشکیل دولت یازدهم یکسری نگرانی هائی ایجاد کرده بود، افزود: قطعا این 60روز ، که 60روز اساسی در شروع کار دولت بود یک تاخیر فازی برای کار و فعالیت و تلاش معاون رئیس جمهور در حوزه بانوان ایجاد می کند که امیدواریم با حضور خانم ملاوردی به عنوان مدیری توانمند در نظام و صاحب قلم و با درایت، این تاخیر جبران شود.

شجاعی در توضیح این جمله یکی از خبرنگاران که نقد منصفانه به دولت نهم و دهم در حوزه انتصابات بانوان در کابینه باید داشت، ابراز کرد: ما نسبت به پدیده ها و اتفاقاتی که جنبه فرهنگی دارد نباید نگاه نقطه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: زمینه سازی و شکستن سد کابینه مردانه را در سال 76 در دولت اصلاحات با انتصاب دو زن در سمت معاون رئیس جمهور و مشاور امور زنان اتفاق افتاد به طوریکه با اعتراضاتی از سوی برخی گروه های ذی نفوذ همراه بود.

مشاور امور زنان در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه در دنیا جایگاه معاون رئیس جمهور بالاتر از وزیر است تصریح نمود: این مسئله به لحاظ رده و تشریفات در پروتکل های سیاسی دنیا دیده می شود و این در صورتی است که در ایران مقام وزارت به سبب رای اعتمادی که از مجلس گرفته می شود مقامی بالاتر از معاون رئیس جمهور است.

شجاعی با یادآوری اینکه اقدام احمدی نژاد در پیشنهاد یک وزیر خانم در کابینه، اقدامی ارزشمند و موثر بود که من هم در مصاحبه ای که داشتم از این اقدام تشکر کردم، گفت: این اقدام راهی بود که در گذشته و در دولت اصلاحات گشوده شده بود.

وی ابراز داشت: دولت نهم و دهم هیچ تئوری منسجمی در ارتباط با امور زنان نداشت و این به آن معنا است که خاستگاه فکری روشن و مشخصی در این مورد لحاظ نشده بود به طوریکه وجود چندین مورد متناقض در حوزه زنان ،مدعای عدم وجود این انسجام بود.

این فعال امور زنان در ادامه ضمن یادآوری تغییر نام امور مشارکت زنان به امور مشارکت زنان وخانواده در دولت سابق با این استدلال که مشارکت در بخش زنان کافی بوده و بهتراست به خانواده پرداخته شود و نیز بحث دورکاری بانوان و افزایش مرخصی زایمان مطرح می شود و این در صورتی بود که وزیر خانم هم در کابینه انتصاب شد.

شجاعی، حضور زنان در ورزشگاه ها و نیز حضور فعال گشت ارشاد و سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها را جزو مواردی در دولت نهم و دهم عنوان کرد که با برخی از عملکردهای امور مشابه آن تناقض داشت.

وی افزود: اینها همه به علت نبودن خاستگاه فکری و اقداماتی هیجانی با هدف مورد توجه قرار گرفتن بود.



فعال امور زنان در بخش دیگری از سخنانش در بیان موانع حضور زنان در جامعه بیان داشت: تحقیقی در مازندران و شهرساری در این مورد انجام شد به طوریکه 78 درصد از موانع حضور زنان موانع سازمانی مطرح شد.

شجاعی با بیان اینکه من از دیدگاه نظری معتقدم موانع حضور زنان شامل موانع فرهنگی است، خاطرنشان کرد: جامعه ما علی رغم موفقیت های بانوان در پست های مدیریتی هنوز نگاه درجه دومی به حضور زن دارد و این نگرش اصلاح نشده به صورت مردسالارانه است .

وی افزود: نگاه عادلانه، عقل سالارانه، انسان سالارانه و شایسته کاری در این حوزه بایستی ورود پیدا کند.

استاد بازنشسته دانشگاه که در جمع خبرنگاران در ساری به سوالات آنها جواب می داد با بیان این مطلب که صرف نظر از کیفیت،ترجیح اینکه زنان باید در حوزه های محدودیتی کار کنند و کار اصلی آنها خانه داری است و تزاحمی در مسئولیت های بانوان وجود دارد که بایستی مسئولیت اجتماعی فدا شود گفت: از نظر آقایان زنان تجربه مدیریتی ندارند و این سبب ایجاد چرخه باطل شده و ما در دوره اصلاحات تلاش کردیم با برگزاری کلاسهای آموزشی مدیریتی برای بانوان از این چرخه باطل خارج شویم.

لزوم تعریف رابطه نهاد دولتی امور زنان با یکدیگر

مشاور امور بانوان در دولت اصلاحات با مرور بر سابقه کمیسیون امور بانوان در سال 68 و تشکیل آن در استانداریها و فرمانداریها و با بیان اینکه با حمایت خوب وزارت کشور اداره کل امور بانوان در وزارت کشور شکل گرفت اظهار کرد: جایگاه تشکیلاتی کمیسیون ها در دولت های نهم و دهم تنزل پیدا کرد و در حد دفتری ، زیرمجموعه معاونت اجتمائی قرار گرفت تا جائیکه فعالیت کمیسیون ها چه از لحاظ بودجه، پست سازمانی و برنامه ای ،عملکرد بسیار ضعیف ییدا کرد و دچار رکود شد که من از آن به "دوره فترت" یاد می کنم( اشاره به مجلس دوره محمد علی شاه قاجار که به دوره فترت نام گرفت).

شجاعی در ادامه با بیان اینکه در 2سال آخر دولت دهم دوره ای بود که بایستی در حوزه فعالیت کمیسیون ها از 6سال اول جدا شود ابراز داشت: در این دو سال فعالیت های بخش بانوان وارد فاز جدیدی شد و جدی تر عمل کرد و طرح ها و برنامه هائی تدوین شد که فرصت اجرا را پیدا نکرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون بانوان به دلیل فقدان تئوری و نظریه و فقدان برنامه منسجم از مرکز دچار رخوت و سستی شد ابراز امیدواری کرد : این رخوت در دولت اعتدال تبدیل به فعالیت جدی تر شود.

این فعال حوزه زنان خاطر نشان کرد: اگر چارچوب وظایف و اختیارات دستگاه های اجرائی مربوط به زنان به خوبی تعریف نشود و نحوه تعامل آنها با یکدیگر مشخص نباشد حوزه مربوط به بانوان همچنان دچار مشکل است به طوریکه یکی از کارهای اساسی این دولت بایستی تعریف رابطه نهادهای دولتی امور زنان با یکدیگر و تبیین شرح وظایف هریک از این دستگاه ها باشد.



شجاعی در بیان دیدگاه خود در زمینه گشت ارشاد ابراز داشت: مسئله حجاب و عفاف در جامعه ما یک موضوع فرهنگی است بنابر این برخورد با یک موضوع فرهنگی نیازمند روش های فرهنگی است و از آنجائی که بایستی اندیشه را با اندیشه پاسخ داد بر این اساس تقویت فرهنگ عمومی جامعه در رابطه با رعایت حجاب و عفاف بیش از آنکه نیازمند برخورد فیزیکی و نظامی و انتظامی باشد نیازمند یک کار فرهنگی است.



کرسی ایران، در کمیسیون مقام زن بین الملل خالی بود



وی در بخش دیگری از این پرسش و پاسخ به بیان اهداف حضور زنان ایرانی در مجامع بین الملل پرداخت و بیان داشت: اولین هدف ، اصلاح نگرش جهانی در مورد جایگاه و نقش زن در اسلام و جامعه اسلامی است که بگوییم اسلام مانع حضور زن در جامعه نبوده و به زن ظلم نکرده و دینی مترقی و متعالی است.

این فعال حوزه زنان افزود: با حضور در مجامع بین المللی از سیاهه نمائی که علیه زن در جمهوری اسلامی شده جلوگیری می شود و از طرفی زنان جامعه ما به عنوان کسی که از بهترین الگوها و قوانین در حوزه زنان برخوردارهستند می توانند در تدوین اسناد بین المللی به زنان دنیا به خصوص زنان مسلمان دنیا کمک کنند و هدف ما صرف حضور فیزیکی که هزینه هائی هم برای دولت می آورد نیست.

شجاعی در ادامه با بیان اینکه در دولت نهم کرسی ایران در کمیسیون مقام زن در بین الملل که هرساله در اسفندماه برگزار می شد خالی بود و حتی ساز و کار حضور نیز فراهم نشده بود گفت: منتظریم که در این دوره زنان با حضور تاثیر گذار خود در عرصه بین المللی این دو هدف را احصاء نمایند.