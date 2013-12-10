کاهش حساسیت های قومی و قبیله ای باید در اولویت کار رسانه ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه افزود: رسانه ها باید با اطلاع رسانی دقیق و شفاف سازی مسائل، اختلافات و حسایست های قومی و قبلیه ای را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه این اختلافات در روند توسعه استان خلل ایجاد می کند، اظهار داشت: همه مسئولین در استان باید زمینه را برای تقویت همگرایی و توسعه استان فراهم کرده و در راستای افزایش همدلی و وفاق تلاش کنند.

محمدی با اشاره به نقش رسانه ها در بیان کاستی ها و رفع مشکلات عنوان کرد: نقاط ضعف دستگاه های اجرایی باید از سوی رسانه های این استان در فضایی امن بیان شود و مانع امنیتی نیز برای فعالیت این رسانه ها وجود ندارد.

وی مطالب و نوشته های اصحاب رسانه را عاملی برای کمک به توسعه استان عنوان کرد و افزود: اصحاب رسانه باید به دور از هر گونه حاشیه و با صداقت کامل نقاط ضعف و قوت بخش های مختلف را به اطلاع مردم برسانند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری تاکید کرد: ظرفیت کاری دولت و استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار بالا است و اگر مدیری بر اساس شرح وظایف آن دستگاه عمل کند بی‌شک واهمه‌ای از رسانه‌ها نخواهند داشت.

محمدی افزود: عملکرد دستگاه‌ها و نهادها تنها حمایت مثبت رسانه‌ای نیست و بیان نقاط ضعف و قوت در کنار هم منجر به پیشرفت و توسعه هر منطقه و استان شود.

فرمانداران با رایزنی و مشورت انتخاب می شوند

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به انتخاب فرمانداران در استان تصریح کرد: فرمانداران بر اساس قوانین خاص و با رایزنی‌ و مشورت انتخاب می شوند.

محمدی افزود: در این فرایند، انتصاب فرمانداران با رایزنی با استاندار و نمایندگان مردم در مجلس انجام می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اظهار داشت: انتخاب فرمانداران با گزینش‌های مختلفی از وزارت کشور انجام شده و در صورت تایید، حکم آنها ابلاغ می‌شود.

مدیرکل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در ایجاد امنیت هر جامعه دارند.

علی جمادی افزود: رسانه‌ها و مطبوعات استان می‌توانند کمک کار دستگاه قضا، دستگاه‌های اجرایی و مردم در حوزه امنیت باشند.

وی با بیان اینکه مخاطبان رسانه‌ها طیف وسیعی از افراد هستند، تصریح کرد: رسانه ها به صورت غیرمستقیم نقش مهمی در آموزش‌ مردم و فرهنگسازی در پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت دارند.

جمادی افزود: با توسعه زیرساخت‌های امنیت می‌توان نقش موثری در برقراری امنیت هر جامعه‌ ایفا کرد و هدف اصلی این دستگاه قضایی نیز ایجاد امنیت در سطح جامعه است.

امنیت در یک جامعه با پیشگیری مترادف است

مدیرکل دادگستری استان با تاکید بر این‌که امنیت پایدار به عنوان یک زیرساخت محسوب می‌شود، گفت: امنیت با پیشگیری مترادف است و باید کاری کنیم که جرمی صورت نگیرد.

جمادی اظهار داشت: انجام هر عملی نیازمند فراهم کردن شرایط لازم و ایجاد امنیت در آن جامعه بوده که برای هرگونه سرمایه‌گذاری، تفریح و زندگی سالم خانوادگی نیازمند امنیت هستیم.

وی افزود: اگر بخواهیم امنیت به معنای واقعی را در هر جامعه‌ای داشته باشیم تنها دستگاه قضا مکلف نبوده بلکه دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی نقش و تاثیر به‌سزایی در برقراری امنیت جامعه دارند.

جمادی امنیت را از مقوله‌هایی دانست که هر فرد و نهاد و دستگاهی به نوعی باید خود را مسئول آن بداند.

وی افزود: مجازات کردن و پلیسی برخورد کردن نمی‌تواند در مقوله امنیت تاثیرگذار باشد و با توسعه زیرساخت‌های امنیت می‌توان نقش موثری در برقراری امنیت هر جامعه‌ ایفا کرد.

مدیر کل فرهنگ و راشاد اسلامی استان نیز در این نشست گفت: رسانه ها با بررسی مشکلات گوناگون و انعکاس آنها به مسوولان مربوطه نقش مهمی در شتاب بخشی به توسعه استان ایفا می کنند.

امین کمالوندی افزود: رسانه ها ا از ارکان مردم سالاری دینی هستند و اصحاب رسانه باید در انعکاس اخبار توقعات و انتظارات مسوولان کشوری و استان را مد نظر قرار دهند.

وی بیان داشت: رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و دستگاه های اجرایی هستند و همواره در کار خود باید صداقت را مد نظر داشته باشند.