اجرای احکام متناسب با شخصیت افراد تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه جمعی از مسئولین دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست هم اندیشی، چگونگی بهبود رسیدگی موثر به پرونده های قضایی را بررسی کردند.

قائم مقام دادگستری کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: باید روندی در پیش گرفته شود که طی ان احکام صادره برای مجازات متناسب با شخصیت افراد باشد تا در نتیجه خروجی بهتری داشته باشیم.

پرویز توسلی زاده گفت: قانون برای اینکه تأثر گذار باشد باید متاتنسب با شخصیت و شاکله هویتی افراد اجرا شودو بر این اساس اقداماتی مثل آزادی مشروط و... می تواند در مورد جرمها با توجه به شخصیت مجرم اجرا شود.

توسلی زاده گفت: بر اساس قانون فردی سازی اجرایی، قانون، قاضی و یا در اجرای احکام برای اینکه تأثیر گذاری مجازات به شکل مطلوب انجام شود جزای یک جرم برای یک فرد به شکلی و برای فرد دیگر با شیوه ای متفاوت اعمال شود.

گفتنی است در این نشست تفاهم نامه همکاری میان اداره کل تعزیرات و کانون وکلای کرمانشاه منعقد شد که طی آن تعدادی وکیل در روزهای مشخص در تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه حاضر شده و به مراجعه کنندگان مشاوره رایگان ارائه می دهند.