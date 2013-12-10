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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

توسلی زاده:

اجرای احکام متناسب با شخصیت افراد تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت

اجرای احکام متناسب با شخصیت افراد تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: قائم مقام دادگستری استان کرمانشاه گفت: اجرای حکم برای جرائم مختلف اگر متناسب با شخصیت افراد باشد تأثیرگذاری بیشتری در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه جمعی از مسئولین دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست هم اندیشی، چگونگی بهبود رسیدگی موثر به پرونده های قضایی را بررسی کردند.

قائم مقام دادگستری کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: باید روندی در پیش گرفته شود که طی ان احکام صادره برای مجازات متناسب با شخصیت افراد باشد تا در نتیجه خروجی بهتری داشته باشیم.

پرویز توسلی زاده گفت: قانون برای اینکه تأثر گذار باشد باید متاتنسب با شخصیت و شاکله هویتی افراد اجرا شودو  بر این اساس اقداماتی مثل آزادی مشروط و... می تواند در مورد جرمها با توجه به شخصیت مجرم اجرا شود.

توسلی زاده گفت: بر اساس قانون فردی سازی اجرایی، قانون، قاضی و یا در اجرای احکام برای اینکه تأثیر گذاری مجازات به شکل مطلوب انجام شود جزای یک جرم برای یک فرد به شکلی و برای فرد دیگر با شیوه ای متفاوت اعمال شود.

گفتنی است در این نشست تفاهم نامه همکاری میان اداره کل تعزیرات و کانون وکلای کرمانشاه منعقد شد که طی آن تعدادی وکیل در روزهای مشخص در تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه حاضر شده و به مراجعه کنندگان مشاوره رایگان ارائه می دهند.

کد مطلب 2193031

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