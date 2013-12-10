به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ دیدارهای هفته بیستم از رقابتهای لیگ برتر روز سوم دیماه برگزار میشود و دیدارهای هفته بیست و یکم این مسابقات هم در روزهای جمعه 13 و شنبه 14 دیماه انجام خواهد شد که برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:
هفته بیستم: (گرامیداشت اربعین حسینی و ولادت حضرت عیسی مسیح)
سهشنبه - 3 دیماه
* گسترش فولاد تبریز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه (بعدا اعلام میشود)
* سایپا البرز - ذوبآهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی
* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* فولاد خوزستان - راهآهن سورینیت، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* نفت تهران - استقلال خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 16:25، ورزشگاه آزادی
هفته بیست و یکم: (گرامیداشت هجرت رسول اکرم (ص) و تکریم یاد حضرت امام رضا (ع))
جمعه - 13 دیماه
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی
* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* ذوبآهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر
شنبه - 14 دیماه
* تراکتورسازی تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مس کرمان - سایپا البرز، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام قم
* داماش گیلان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
* راهآهن سورینت - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران
نظر شما