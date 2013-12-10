۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۰۹

لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور؛

اعلام برنامه هفته‌های بیستم و بیست و یکم/ دربی اهواز 13 دی‌ماه برگزار می‌شود

سازمان لیگ‌های فوتبال ایران برنامه هفته‌های بیستم و بیست و یکم رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که طی این برنامه دربی اهواز روز 13 دیماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ دیدارهای هفته بیستم از رقابتهای لیگ برتر روز سوم دی‌ماه برگزار می‌شود و دیدارهای هفته بیست و یکم این مسابقات هم در روزهای جمعه 13 و شنبه 14 دیماه انجام خواهد شد که برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:

هفته بیستم: (گرامیداشت اربعین حسینی و ولادت حضرت عیسی مسیح)

سه‌شنبه - 3 دی‌ماه
* گسترش فولاد تبریز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه (بعدا اعلام می‌شود)
* سایپا البرز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی
* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* فولاد خوزستان - راه‌آهن سورینیت، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* نفت تهران - استقلال خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی
* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 16:25، ورزشگاه آزادی

هفته بیست و یکم: (گرامیداشت هجرت رسول اکرم (ص) و تکریم یاد حضرت امام رضا (ع))
جمعه - 13 دی‌ماه
* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی
* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر

شنبه - 14 دی‌ماه
* تراکتورسازی تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* مس کرمان - سایپا البرز، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام قم
* داماش گیلان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت
* راه‌آهن سورینت - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران

 

