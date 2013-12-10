به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سازمان لیگ دیدارهای هفته بیستم از رقابتهای لیگ برتر روز سوم دی‌ماه برگزار می‌شود و دیدارهای هفته بیست و یکم این مسابقات هم در روزهای جمعه 13 و شنبه 14 دیماه انجام خواهد شد که برنامه کامل این رقابتها به شرح زیر است:

هفته بیستم: (گرامیداشت اربعین حسینی و ولادت حضرت عیسی مسیح)

سه‌شنبه - 3 دی‌ماه

* گسترش فولاد تبریز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه (بعدا اعلام می‌شود)

* سایپا البرز - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

* مس کرمان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* سپاهان اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* فولاد خوزستان - راه‌آهن سورینیت، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* نفت تهران - استقلال خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه دستگردی

* استقلال تهران - داماش گیلان، ساعت 16:25، ورزشگاه آزادی

هفته بیست و یکم: (گرامیداشت هجرت رسول اکرم (ص) و تکریم یاد حضرت امام رضا (ع))

جمعه - 13 دی‌ماه

* پرسپولیس - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی

* استقلال خوزستان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز

* ذوب‌آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر

شنبه - 14 دی‌ماه

* تراکتورسازی تبریز - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* مس کرمان - سایپا البرز، ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام قم

* داماش گیلان - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه عضدی رشت

* راه‌آهن سورینت - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تهران