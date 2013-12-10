اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۳ انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹3 کل کشور تعیین شدند و در اولین جلسه اعضای کمیسیون تلفیق، رئیس، نواب رئیس و سخنگوی این کمیسیون را انتخاب میشوند.
براساس ماده 45 آییننامه داخلی مجلس، پس از ارائه لایحه بودجه سالانه از سوی دولت، کمیسیون تلفیق متشکل از کلیه اعضاى کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» و 2 نفر از هریک از کمیسیونهاى دیگر به غیراز کمیسیونهاى "تحقیق" و "تدوین آییننامه داخلى" مجلس تشکیل میشود تا اصول و مفاد برنامههاى توسعه و لوایح بودجه کل کشور را تنظیم و بین کمیسیونهاى تخصصى مجلس هماهنگی ایجاد کند.
هر یک از کمیسیونهای تخصصی مجلس در جلسه داخلی خود 2 نفر از اعضای خود را برای عضویت در کمیسیون تلفیق انتخاب و به هیئت رئیسه مجلس معرفی میکنند و ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه مىیابد.
کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگى به گزارش کمیسیونهاى تخصصى گزارش نهایى خود را تنظیم و به مجلس تقدیم کند البته این مهلت 15 روزه با موافقت هیئت رئیسه مجلس نیز حداکثر تا 15 روز دیگر قابل تمدید است.
اسامی کامل اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 93 به شرح ذیل است:
کمیسیون برنامه و بودجه
1- غلامرضا مصباحی مقدم
2- موسیالرضا ثروتی
3- الیاس نادران
4- غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی
5- شهباز حسنپور بیگلری
6- اسماعیل جلیلی
7- علیمحمد احمدی
8- محمدرضا تابش
9- عیسی امامی
10- احمد امیرآبادی فراهانی
11- غلامرضا اسداللهی
12- محمدحسن دوگانی
13- غلامرضا تاجگردون
14- غلامرضا کاتب
15- حسینعلی حاجی دلیگانی
16- محمد سقایی
17- احمد توکلی
18- محمدعلی عبدالهزاده
19- محمدمهدی رهبری
20- سیدسعید زمانیان دهکردی
21- رضا عبداللهی
22- رجب رحمانی
23- محمدقسیم عثمانی
24- قاسم عزیزی
25- عزتالله یوسفیان ملا
26- هادی قوامی
27- مقداد نجفنژاد
28- سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی
29- جعفر قادری
کمیسیون آموزش و تحقیقات
30- جواد هروی
31- جبار کوچکینژاد
کمیسیون انرژی
32- سعید حیدری طیب
33- ابراهیم کارخانه
کمیسیون اقتصادی
34- ایرج ندیمی
35- محمد حسننژاد
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
36- محمدحسن ابوترابیفرد
37- محمدابراهیم رضایی
کمیسیون صنایع و معادن
38- سیدهادی حسینی
39- داریوش اسماعیلی
کمیسیون حقوقی و قضایی
40- موسی غضنفر آبادی
41- محمد دهقان
کمیسیون اجتماعی
42- محمد مهدی مفتح
43- مهدی عیسی زاده
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
44- فتح الله حسینی
45- حسن کامران
کمیسیون بهداشت و درمان
46- مسعود پزشکیان
47- حسینعلی شهریاری
کمیسیون عمران
48- سید احسن علوی
49- مهرداد بائوج لاهوتی
کمیسیون فرهنگی
50- نصرالله پژمان فر
51- جمشید جعفرپور
کمیسیون کشاورزی
52- پاپی زاده
53- محمد تقی توکلی
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