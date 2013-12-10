تولید علم تنها راه اقتدار نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدایی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای عملیات مطلعالفجر با حضور پژوهشگران و پیشکسوتان دفاع مقدس استان کرمانشاه اظهار داشت: پژوهش تنها راهحل رسیدن به اقتدار ملی برای یک کشور است.
خدایی با تاکید بر اینکه پژوهش امری مهم است، ادامه داد: اگر پژوهش انجام نگیرد، آموزشها پویایی خود را از دست داده و پیشرفتی حاصل نخواهد شد.
وی با بیان اینکه در دین اسلام نیز پژوهش مورد توجه قرار گرفته، بیان داشت: در کشور ما بهخوبی به این مقوله پرداخته شده و آثار ارزشمندی بهدست آمده است.
به گفته رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، پژوهش موجب میشود اقدامات و تصمیمگیریها در مسیر درست قرار بگیرند و باید بسترهای پژوهش فراهم شود.
خدایی با اشاره به اینکه امروز 11 درصد رشد علمی دنیا در اختیار دانشمندان ایرانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: باید با زبان علم با دنیا حرف بزنیم.
این مسئول کشوری را مقتدر دانست که براساس دانایی حرکت کند و بالاترین قدرت علمی دنیا را برای دستیابی به جدیدترین یافتههای بشری در اختیار داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی علمی را دنبال میکند که برای بشریت مفید باشد، عنوان کرد: برخی از کشورهای مستکبر پیشرفتهای علمی را در راستای تخریب بشریت بهکار میگیرند.
رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه متذکر شد: دانشمندان ایرانی در مراکز علمی و تحقیقاتی با وجود محدودیتها، کارهای بزرگی با حمایت مسئولان انجام دادهاند.
خدایی مقام معظم رهبری را پرچمدار حرکت پیشرفت علمی در کشور بیان کرد و گفت: رهبر فرزانه انقلاب نکات لازم را به محققان و دانشگاهیان گوشزد میکنند.
وی تاکید کرد: پژوهشهایی که در کشور انجام میگیرد باید هدفمند، بومیشده، کاربردی و دارای مشتری باشند و دولت نیز از حرکتهای علمی و افزایش شرکتهای دانشبنیان حمایت کند.
خدایی تصریح کرد: پتانسیلهای خوبی در مراکز آموزشی و تحقیقاتی در کشور ما وجود دارد که باید با استفاده از نیروی انسانی توانمند و باانگیزه به قلههای بلند علمی در دنیا برسیم.
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