کشتی گیران گلستانی در جام پهلوانک های کشور/دارت بازان گلستانی عازم شیراز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جام پهلوانک های کشور 24 و 25 آذر ماه به میزبانی تهران برگزار خواهد شد و تیم گلستان در تمامی اوزان با رقبای خود سرشاخ می شود.

محمدعلی نازو، مصطفی رحیمی، هادی معقولی، میلاد کلامی، محمد برفک، عزت لشکربلوکی، محراب بائی، علی جهانیان فر، امیر حسین ناطقی و علی رضا یاری به ترتیب در اوزان 30، 32، 35، 38، 42، 47، 53، 59، 66 و 75 کیلوگرم و سید بهنام نورحسینی، سید علی میر سید و محسن جشن تیرگان در وزن 100 کیلوگرم تیم کشتی آزاد خردسالان استان گلستان در جام پهلوانک های کشور را تشکیل می دهند.

از طرفی، مسابقات قهرمانی دارت بانوان و آقایان کشور 21 و 22 آذرماه به میزبانی هیات انجمن های ورزشی استان فارس در شیراز برگزار می شود و گلستان با 8 دارت باز در این رقابت ها شرکت می کند.

به گفته «منصور دمیرچی» رییس هیات انجمن های ورزشی استان گلستان، «علی عباسی»، «موسی جندقی»، «نعیم زنگانه» و «سید مسعود موسوی» اعضای تیم آقایان و «ساجده زنگانه»، «مدینه ملک حسینی»، «سونیا جرجانی» و «ساجده احمدی» اعضای تیم بانوان گلستان در این رقابت ها هستند.