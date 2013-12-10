به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر طالبیان عصر سهشنبه در آئین رونمایی از طرح تحلیلی و توصیفی گفتگو و توسعه پایدار در منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس با اشاره به نقش بسیار مهم پارس جنوبی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: شاهد پیشرفت روزافزون پارس جنوبی هستیم که نقشی مهم و کلیدی دارد.
وی افزود: طرح تحلیلی و توصیفی گفتگو و توسعه پایدار با محوریت همسویی میان گروههای ذینفع، در راستای سیاستهای ابلاغی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاستهای برنامه پنجم توسعه به عنوان پیوست فرهنگی پروژههای صنعت نفت در این منطقه عظیم اقتصادی و انرژی انجام شده است.
مشاور اجتماعی وزیر نفت اضافه کرد: طرح تحلیلی و توصیفی گفتگو و توسعه پایدار با هدف برقراری تعامل دوسویه بین صنعت نفت و محیط پیرامونی در راستای توسعه پایدار و متوازن پایتخت انرژی کشور انجام شده است.
تدوین و اجرای طرحهای مشابه در رفع چالشهای اولویتدار
وی از رونمایی زودتر از موعد این طرح خبر داد و بیان داشت: این طرح به عنوان یک فرآیند در پی مشارکت ذینفعان کلیدی و حمایت آنها در طراحی، تدوین و اجرای طرحهای مشابه در رفع چالشهای اولویتدار در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز در کشور به عنوان یکی از استراتژیهای مشترکی است که با هدف پایدار کردن نتایج بهدست آمده، به اجرا در آمده است.
لازم به ذکر است که گزارش تحلیلی - توصیفی طرح گفتگو و توسعه پایدار در ایران با محوریت ایجاد همسوئی میان گروههای ذینفع رونمایی در آئینی با حضور معاون وزیر نفت در منطقه ویژه پارس رونمایی شد.
طرح تحلیلی و توصیفی گفتگو و توسعه پایدار به عنوان یک پروژه مشترک با مشارکت سازمان منطقه ویژه پارس، موسسه مطالعات بینالمللی انرژی، موسسه توسعه پایدار و محیط زیست، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران، بنیاد زمین، موسسه توسعه پایدار نایبند اجرا شده است.
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