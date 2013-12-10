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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۴

درگیری شدید دانشجویان الازهر با نیروهای امنیتی مصر

درگیری شدید دانشجویان الازهر با نیروهای امنیتی مصر

منابع مصری از درگیری های شدید میان دانشجویان الازهر و نیروهای امنیتی در دانشگاه الازهر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: نیروهای امنیتی مصر با دانشجویان معترض در دانشگاه الازهر درگیر شدند و به شکل گسترده ای از گاز اشک آور استفاده کردند.

این منابع از جنگ و گریز میان دانشجویان و نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه و اطراف آن خبر دادند.

منابع مصری از پیوستن برخی دانش آموزان مدارس اطراف دانشگاه الازهر به تظاهرات دانشجویان وابسته به اخوان المسلمین در تقاطع خیابان الطیران با مصطفی النحاس خبر دادند.

این منابع همچنین از درگیری های شدید در اطراف دانشکده اسلامی در دمنهور میان تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی و تعدادی از طرفداران اخوان المسلمین خبر دادند.

کد مطلب 2193050

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