رفع مشکلات بهداشتي کهگیلویه و بویراحمد مستلزم فرهنگ ‌سازي است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا چمن در نخستين نشست هم‌انديشي با كاركنان حوزه بهداشت استان افزود: اين امر نيازمند همكاري همه ارگان‌ها، مديران و كارشناسان بهداشت است.

وی با بیان اینکه همه باید بايد براي ارتقاء شاخص‌هاي بهداشتي استان تلاش کنیم تصریح کرد: نقش سواد در افزایش فرهنگ بهداشت و سلامت جامعه بسیار زیاد است و براي ارتقاء سطح سواد عمومي و مشاركت در امر بهداشت و سلامت، باید چاره‌انديشي كرد.

چمن با بیان اینکه نگاه علمي و آكادميك به دانشگاه علوم پزشكي و مسايل مرتبط با آن ضروری است، افزود: با جديت در پژوهش‌هاي كارمندي، توجه به اولويت‌ها و فرهنگ كار گروهي، مي‌توان مشكلات بهداشتي را شناسايي و با رفع آن‌ها، شاخص‌هاي موجود را ارتقاء بخشيد.

وی با اشاره به فعالیتهای کم نظیر مسئولین بهداشت و سلامت در استان گفت: دست‌ اندركاران بهداشت استان همواره افراد كم‌توقع و قانعي بوده و با حضور در مناطق دورافتاده تاكنون گام‌هاي موثري را در زمينه بهبود شاخص‌هاي بهداشتي نظير مرگ‌ومير زنان باردار و كودكان برداشته‌اند.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي یاسوج نیز در این نشست گفت: با رعایت اصول بهداشتي و پيشگيرانه تا حد زيادي مي‌توان هزينه‌هاي حوزه درمان را كاهش داد.

رشيد غفاري افزود: كارشناسان و مديران مركز بهداشت استان از پايين‌ترين سطوح محيطي و خدمت در مناطق محروم استان به تدريج در اين جايگاه قرار گرفته و با ريزترين مسايل بهداشتي آشنايي كامل دارند.

وي با اشاره به انجام پژوهش‌هاي كاربردي به عنوان يكي از اولويت‌هاي مديران و كارشناسان بهداشت استان تصریح کرد: سنجش شاخصها و تلاش براي ارتقای این سنجشها همواره با برنامه‌ريزي بوده است.

وی افزود: با پايش و ارزيابي مداوم، امكان شناخت نقاط ضعف و قوت و دستيابي به شاخصهاي كنوني فراهم شده است.