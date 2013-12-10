نخستین مناظره با محوریت " اسکار سیاسی یا هنری " در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مناظره مسعود فراستی در نخستین مناظره با محوریت "اسکار سیاسی یا هنری " عصر سه شنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با بیان اینکه بسیاری از فیلم‌ های خوب و حتی بد اسکار گرفته‌ اند، گفت: نمی‌ توان گفت اگر فیلمی اسکار گرفته بطورحتم خوب است.

وی با بیان اینکه در ایران گرفتن اسکار موجب افزایش فروش بلیت در گیشه‌ ها است، افزود: فیلم جشنواره‌ای در ایران در کنار سینمای گلخانه‌ای محصول سیاستگذاری 30 سال مسئولان سینمایی کشور است.

فراستی اظهارداشت: در این 30 سال مسئولان موفق شدند در یک جریان سینمایی به ژانرهای کودک، دفاع مقدس و ملودرام ضربه بزنند.

وی با اشاره به اینکه این امر موجب ضربه به فیلم‌ های داخلی و پر و بال دادن به سینمای جشنواره‌ای شد، تصریح کرد: جایزه اسکار بیشتر جنبه سیاسی داشته و کارگردان بدون در نظر گرفتن حال مخاطب در داخل به سفارش غرب فیلم‌ می‌ سازد.

فراستی گفت: غرب از فیلم های نشان دهنده ایران بدون توسعه و مهجور استقبال می کند.

نیما حسنی‌ نسب منتقد جوان سینمای کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه سنیمای ایران ساز و کار مشخص و جهانی ندارد و در پروسه تولید، توزیع و چرخه عرضه و تقاضای محصولات فرهنگی قرار نمی‌گیرد افزود: این امر فیلم و فیلم‌ساز را دچار بحران هویت کرده از این رو به جاه های تخصصی مانند جشنواره‌ ها برای دیده شدن نیاز دارند.

این منتقد سینما ادامه داد: در اوایل انقلاب با مطرح شدن فیلم‌ هایی مانند " خانه دوست کجاست " و " دونده " دروازه‌ های راهیابی ایران به سینمای جهانی به تدریج باز شد.

وی با تصریح بر اینکه راهیابی به جشنواره‌ های جهانی دریچه‌ های تازه‌ای به سینمای محلی و بومی گشود، یادآور شد: جایزه‌ های جشنواره‌ های خارجی را بر مبنای هنری و یا سیاسی‌بودن آن باید ارزیابی کرد.

حسنی‌نسب تصریح کرد: برای رقابت در فضای اسکار فیلمی را انتخاب می‌کنند که به استانداردهای غرب نزدیک باشد البته تمام فیلم‌ها شامل این مقوله نمی‌ شود.

وی با بیان اینکه فیلم جدایی نادر از سیمین در بخش فیلم غیر انگلیسی‌ زبان اسکار گرفت، افزود: بخشی از فیلم‌ها برای جشنواره‌ های سینمایی ساخته می‌ شود تا کارگردان آن بتواند در قالب ارائه فیلم خود به جشنواره یک گشت و گذار در اروپا هم داشته باشد.

منتقد سینما به نقاط قوت فیلم " جدایی نادر از سیمین " اشاره کرد و گفت: کیفیت استاندارد قصه‌گویی، دقت فرهادی در نوشتن یک قصه پرتنش و اجرای خوب کارگردان و بازیگران از جمله نقاط قوت مورد قبول این فیلم در جشنواره خارجی بود.

به گزارش خبرنگار مهر،برنامه مزبور برای نخستین‌بار به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.